Андрій Бєдняков: Мій Маріуполь вистоїть!
Це мій Маріуполь. Місто, в якому я виріс. Місто, яке завжди пахло для мене морем, кукурудзою та батьками.
Зараз моє місто пахне горем, стражданням та сльозами, які принесли великі брехливі «визволителі»
Це центр міста. Там ресторан «Сито-п’яно», де смачні рапани на сковорідці. Поруч місце, де ми грали в приставку з пацанами цілісінькими ночами. Неподалік ― головний корпус ПДТУ.
Понад 90% мого міста говорить російською.
І ось так «визволителі» звільняють російськомовних. Ось він ― справжній їхній захист.
Поки вас не було, у нас місто жило мирно і чудово. Але щойно ви переступили кордон ― сталася катастрофа. І так скрізь, куди ви приходите.
Ці орки рівняють моє місто з землею.
Місто, в якому моя сім’я, рідні та мої друзі, яких я шалено люблю і яких я неодмінно побачу! Адже у вас, друзі, немає іншого вибору, ясно?!
Визволителі, ви фіг зломите Маріуполь, знайте це! А також Харків, Миколаїв, Бердянськ, Мелітополь, Волноваху та інші міста України!
Я молюся, щоб люди були цілі.
А також за те, щоб наші воїни були сильні.
І всім тим, хто підтримує війну, тим, хто з літерою Z на аватарці пише мені: «Ой, цікаво, як ти перевзуєшся, коли ми переможемо»…
Два уточнення: я не перевзуюсь, і чорта з два ви переможете!
Моє місто вистоїть! І знову пахнутиме морем, кукурудзою і батьками!