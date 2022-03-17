Андрій Бєдняков: Мій Маріуполь вистоїть!

Це мій Маріуполь. Місто, в якому я виріс. Місто, яке завжди пахло для мене морем, кукурудзою та батьками.

Зараз моє місто пахне горем, стражданням та сльозами, які принесли великі брехливі «визволителі»

Це центр міста. Там ресторан «Сито-п’яно», де смачні рапани на сковорідці. Поруч місце, де ми грали в приставку з пацанами цілісінькими ночами. Неподалік ― головний корпус ПДТУ.

Понад 90% мого міста говорить російською.

І ось так «визволителі» звільняють російськомовних. Ось він ― справжній їхній захист.

Поки вас не було, у нас місто жило мирно і чудово. Але щойно ви переступили кордон ― сталася катастрофа. І так скрізь, куди ви приходите.

Ці орки рівняють моє місто з землею.

Місто, в якому моя сім’я, рідні та мої друзі, яких я шалено люблю і яких я неодмінно побачу! Адже у вас, друзі, немає іншого вибору, ясно?!

Визволителі, ви фіг зломите Маріуполь, знайте це! А також Харків, Миколаїв, Бердянськ, Мелітополь, Волноваху та інші міста України!

Я молюся, щоб люди були цілі.

А також за те, щоб наші воїни були сильні.

І всім тим, хто підтримує війну, тим, хто з літерою Z на аватарці пише мені: «Ой, цікаво, як ти перевзуєшся, коли ми переможемо»…

Два уточнення: я не перевзуюсь, і чорта з два ви переможете!

Моє місто вистоїть! І знову пахнутиме морем, кукурудзою і батьками!

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