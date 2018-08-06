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Телеканал СТБ / Качественная картинка и больше каналов: Украина отказывается от аналогового телевидения

Качественная картинка и больше каналов: Украина отказывается от аналогового телевидения

Телеканал СТБ

С 1 августа 2018 года в Киеве, некоторых городах области, а также в Кировоградской области сигнал украинских телеканалов больше не будет доступен зрителям, которые пользуются эфирными антеннами без тюнера.

С 1 сентября 2018 отключение аналогового сигнала состоится по всей стране (за исключением зоны ООС и пограничных территорий). Переход на цифровое вещание – международное обязательство Украины и важный шаг к технологическому развитию.

Переход с аналога позволит зрителю получить доступ к большему количеству телеканалов и картинку в лучшем качестве. Для этого пользователям аналогового эфирного ТВ необходимо выбрать альтернативный способ телепросмотра.

ТИПЫ ПРИЕМА

– Кабельное телевидение дает возможность просмотра большого количества каналов по сравнению с аналоговым, эфирным. Для подключения кабельного ТВ вам необходимо обратиться к провайдеру кабельного ТВ, который предоставляет услуги в вашем доме. Провайдер прокладывает кабель к вашей квартире и соединяет его с телевизором.

– Для интернет-телевидения необходимо наличие интернет-подключения. У многих провайдеров просмотр возможен на смартфоне, планшете, компьютере или через устройство со встроенным сервисом, так же, как на SMART TV.

– Спутниковое телевидение – для того, чтобы получить к нему доступ, необходимо приобрести специальные антенны- «тарелки» и тюнер. Для того, чтобы получить лучший сервис, доступ к большему количеству каналов и надежный прием, необходимо стать абонентом одного из спутниковых провайдеров.

– Цифровое телевидение Т2 – для подключения к нему вам понадобится антенна и телевизор со встроенным тюнером Т2 или обычный другой телевизор, к которому необходимо купить цифровой тюнер.

Подготовьтесь к отключению заранее – выберите другой тип приема и помогите сделать это своим близким. Смотрите украинские телеканалы в современном качестве!

Video: Качественная картинка и больше каналов: Украина отказывается от аналогового телевидения

Почему не показывает телевизор и что делать? С 1 сентября в Украине обычные эфирные антенны перестанут принимать сигнал украинских телеканалов

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