Роскошная и талантливая судья «Х-фактор»-9 выпустила хит. Премьера песни Насти Каменских «LOMALA» состоялась 17 августа. По многочисленным просьбам поклонников релиз нового сингла певицы перенесли на месяц раньше. Слушать онлайн хит Насти Каменских «LOMALA» можно уже сейчас. Подробности о новинке – найдете в материале.

17 августа Настя Каменских презентовала песню «LOMALA». Анонс премьеры артистка опубликовала еще несколько дней назад на своей странице в соцсети, а уже сегодня вы можете слушать песню «LOMALA» онлайн.

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«Когда мы влюбляемся, то полностью открываемся любимому человеку. Оголяются наши нервы, душа становится чувствительной и ранимой. Мы становимся уязвимы. Эта песня про те чувства, которые порой ломают нас и выворачивают всю душу наизнанку. Песню «LOMALA» я посвящаю всем девочкам. Никогда не сдавайтесь! Если плохо, больно, пусть даже со слезами на глазах, но нужно найти в себе силы двигаться и жить дальше и, конечно же, танцевать!» — так описывает новую песню Настя.

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Отдельную благодарность за очередной взрывной хит Настя Каменских выразила своему коллеге по сцене Потапу и другим людям, которые принимали участие в создании композиции:

«Спасибо за этот трек #oneandonly гению Лешеньке Потапенко @realpotap! Ты не перестаёшь удивлять своим талантом. Спасибо моему Ромочке @roman_katruk и любимому Вадику @vadimlisa за аранж, запись и сведение! Ценю безумно».

Напомним, что совсем скоро вы увидите обворожительную Настю Каменских в проекте «Х-фактор»-9! Не пропустите премьеру нового сезона 1 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!

Текст песни:

Представляю я как ты меня целуешь

Целуешь ты меня

Как по телу пальцем ты меня рисуешь

Рисуешь ты меня

Придет тоска

Стучит в висках

И ноет так что не могу дышать

Тоска тоска

Уйди тоска

Я даже со слезами буду танцевать

Припев:

Буду танцевать

Я буду танцевать

Я даже со слезами-зами буду танцевать

Я буду танцевать

Я буду танцевать

Я буду даже со слезами-зами танцевать

Потеряла голову

Спать не могу

Хочу к нему

Потеряла голову

Сломал программу мне

Потеряла голову

Хочу к нему

Хочу к нему

Тоска всю ночь меня ломала

Lomala

Lo-lo-lomala

Lomala

Тоска ломала всю ночь

Lomala

Тебя мне не хватало

Тоска ломала

Теперь гоню ее прочь

Прочь тоска

Мое сердце разбито в кусках

Мои мысли зажаты в тисках

Собирай чемодан и вали тоска

Представляю я как мы с тобою вместе

Как вместе мы с тобой

Ты все глубже

И мне все интересней

Я не дружу с тоской

Уйди прошу

Тоска тоска

Я так хочу ему в глаза сказать

Что прилечу

Что я хочу

Что даже со слезами буду танцевать

Припев



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