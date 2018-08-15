Настя Каменских рассказала о премьере песни

Судья «Х-Фактор»-9 Настя Каменских поделилась приятной новостью. Талантливая певица выпускает свежий хит! Уже в эту пятницу, 17 августа, фанаты смогут послушать новую песню Насти. Об этом популярная артистка рассказала на своей странице в Instagram. Подробнее о грядущей премьере читайте в нашем материале.

17 августа у NK выйдет трек под названием «LOMALA». Как сообщила Настя Каменских в соцсетях, после многочисленных просьб поклонников ее творчества дату премьеры перенесли на месяц раньше.

«Я знаю, как вы ждете ее, еще чуточку терпения. Изначально мы планировали запуск на сентябрь, но, почитав ваши комментарии и просьбы, решили сделать вам сюрприз и выпустить раньше!» — написала Настя.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 14 Авг 2018 в 4:53 PDT

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С нетерпением ждем премьеру песни очаровательной судьи «Х-Фактор»-9!

Также 25 августа Настя Каменских примет участие в благотворительном проекте «Charity Weekend. Здоровый день с Машей Ефросининой». Приходите послушать музыку любимой артистки и сделать доброе дело!

Хотим напомнить, что уже скоро вы увидите Настю Каменских в роли судьи «Х-Фактор»-9. Смотрите начало нового сезона лучшего вокального шоу страны 1 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!

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