Настя Каменських розповіла про прем’єру пісні

Суддя «Х-Фактор»-9 Настя Каменських поділилася приємною звісткою. Талановита співачка випускає свіжий хіт! Вже цієї п’ятниці, 17 серпня, фанати зможуть послухати нову пісню Насті. Про це популярна артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram. Детальніше про прийдешню прем’єру читайте в нашому матеріалі.

17 серпня у NK вийде трек під назвою «LOMALA». Як повідомила Настя Каменських в соцмережах, після численних прохань шанувальників її творчості дату прем’єри перенесли на місяць раніше.

«Я знаю, як ви чекаєте її, ще трішки терпіння. Спочатку ми планували запуск на вересень, але, почитавши ваші коментарі та прохання, вирішили зробити вам сюрприз і випустити раніше!» – написала Настя.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 14 Авг 2018 в 4:53 PDT

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Із нетерпінням чекаємо прем’єру пісні чарівної судді «Х-Фактор»-9!

Також 25 серпня Настя Каменських візьме участь у благодійному проекті «Charity Weekend. Здоровий день з Машею Єфросініною». Приходьте послухати музику улюбленої артистки і зробити добру справу!

Хочемо нагадати, що вже скоро ви побачите Настю Каменських у ролі судді «Х-Фактор»-9. Дивіться початок нового сезону найкращого вокального шоу країни 1 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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