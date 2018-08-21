Розкішна і талановита суддя «Х-фактор»-9 випустила хіт. Прем’єра пісні Насті Каменських «LOMALA» відбулася 17 серпня. На численні прохання шанувальників реліз нового синглу співачки перенесли на місяць раніше. Слухати онлайн хіт Насті Каменських «LOMALA» можна вже зараз. Подробиці про новинку – знайдете в матеріалі.

17 серпня Настя Каменських презентувала пісню «LOMALA». Анонс прем’єри артистка опублікувала ще кілька днів тому на своїй сторінці в соцмережі, а вже сьогодні ви можете слухати пісню «LOMALA» онлайн.

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«Коли ми закохуємося, то повністю відкриваємося коханій людині. Оголюються наші нерви, душа стає чутливою і вразливою. Ми стаємо вразливими. Ця пісня про ті почуття, які часом ламають нас і вивертають всю душу навиворіт. Пісню «LOMALA» я присвячую всім дівчатам. Ніколи не здавайтесь! Якщо погано, боляче, нехай навіть зі сльозами на очах, але потрібно знайти в собі сили рухатися і жити далі та, звичайно ж, танцювати!» – так описує нову пісню Настя.

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Окрему подяку за черговий вибуховий хіт Настя Каменських висловила своєму колезі по сцені Потапу та іншим людям, які брали участь у створенні композиції:

«Спасибі за цей трек #oneandonly генію Олексію Потапенко @realpotap! Ти не перестаєш дивувати своїм талантом. Спасибі моєму Ромі @roman_katruk і коханому Вадику @vadimlisa за аранжування, запис і зведення! Ціную шалено».

Нагадаємо, що зовсім скоро ви побачите чарівну Настю Каменських у проекті «Х-фактор»-9! Не пропустіть прем’єру нового сезону 1 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

Текст пісні:

Представляю я как ты меня целуешь

Целуешь ты меня

Как по телу пальцем ты меня рисуешь

Рисуешь ты меня

Придет тоска

Стучит в висках

И ноет так что не могу дышать

Тоска тоска

Уйди тоска

Я даже со слезами буду танцевать

Приспів:

Буду танцевать

Я буду танцевать

Я даже со слезами-зами буду танцевать

Я буду танцевать

Я буду танцевать

Я буду даже со слезами-зами танцевать

Потеряла голову

Спать не могу

Хочу к нему

Потеряла голову

Сломал программу мне

Потеряла голову

Хочу к нему

Хочу к нему

Тоска всю ночь меня ломала

Lomala

Lo-lo-lomala

Lomala

Тоска ломала всю ночь

Lomala

Тебя мне не хватало

Тоска ломала

Теперь гоню ее прочь

Прочь тоска

Мое сердце разбито в кусках

Мои мысли зажаты в тисках

Собирай чемодан и вали тоска

Представляю я как мы с тобою вместе

Как вместе мы с тобой

Ты все глубже

И мне все интересней

Я не дружу с тоской

Уйди прошу

Тоска тоска

Я так хочу ему в глаза сказать

Что прилечу

Что я хочу

Что даже со слезами буду танцевать

Приспів



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