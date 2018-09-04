Відома у Франції, радіохвиля EFR12, звернула увагу на композицію MELOVIN — «That’s Your Role» і запустила її в ротацію, а також додала до рейтингу хіт-параду. Читайте докладніше в нашому матеріалі.

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Артиста також назвали головним відкриттям конкурсу «Євробачення-2018» цього року. Пісня «Face to face» теж не залишилася без уваги і увійшла в рейтинг хіт-параду радіо. Проголосувати за MELOVIN можна за посиланням.

Пісня ж «That’s Your Role» — нова композиція MELOVIN, в якій артист оголосив про закінчення ери співаючого Дракули в своїй кар’єрі та почав новий етап.

Автор музики — сам MELOVIN. Саунд-продюсер — Антон Карський, який брав участь у створенні пісні «Under The Ladder».

Трек «That’s Your Role» увійде в новий альбом MELOVIN’а, який буде називатися «OCTOPUS».

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