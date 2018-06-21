MELOVIN озвучив персонажа в мультфільмі «Монстри на канікулах» 3. Голосом представника України на Євробаченні-2018 заспіває восьминіг Кракен. Це перший досвід артиста в подібному амплуа. Цікаво, як це виглядатиме і звучатиме на великих екранах?

Представник України на Євробаченні-2018 показує, що талановитий не тільки в музиці та парфумерії. Тепер MELOVIN`а можна почути і на великих екранах.

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Так, зовсім недавно стало відомо, що MELOVIN озвучив персонажа мультфільму. Голосом артиста заспіває восьминіг Кракен у мультику «Монстри на канікулах» 3.

Про це MELOVIN розповів на своїй сторінці в Instagram.

«Монстри на канікулах 3! Восьминіг Кракен Відтепер співає моїм голосом!» – так підписав знімок зі студії співак.

Почути MELOVIN`а в новому образі можна буде вже 12 липня, коли мультфільм «Монстри на канікулах» 3 вийде в прокат.

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Нагадаємо, MELOVIN представляв Україну на Євробаченні-2018 з піснею «Under the ladder» і зайняв на конкурсі 17 місце.

Візитка артиста для Євробачення-2018 посіла перше місце за результатами голосування на сайті wiwibloggs. Зарубіжний портал так описав образ MELOVIN`а в цьому ролику: «Чорна ніч на білому коні привернула загальну увагу».

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