MELOVIN озвучил персонажа в мультфильме «Монстры на каникулах» 3. Голосом представителя Украины на Евровидении-2018 запоет осьминог Кракен. Это первый опыт артиста в подобном амплуа. Интересно, как это будет выглядеть и звучать на больших экранах?

Представитель Украины на Евровидении-2018 показывает, что талантлив не только в музыке и парфюмерии. Теперь MELOVIN`а можно услышать и на больших экранах.

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Так, совсем недавно стало известно, что MELOVIN озвучил персонажа мультфильма. Голосом артиста запоет осьминог Кракен в мультике «Монстры на каникулах» 3.

Об этом MELOVIN рассказал на своей странице в Instagram.

«Монстры на каникулах 3! Осьминог Кракен с этих пор поет моим голосом!» – так подписал снимок со студии певец.

Услышать MELOVIN`а в новом облике можно будет уже 12 июля, когда мультфильм «Монстры на каникулах» 3 выйдет в прокат.

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Напомним, MELOVIN представлял Украину на Евровидении-2018 с песней «Under the ladder» и занял на конкурсе 17 место.

Визитка артиста для Евровидения-2018 заняла первое место по результатам голосования на сайте wiwibloggs. Зарубежный портал так описал образ MELOVIN`а в этом ролике: «Черная ночь на белой лошади привлекла всеобщее внимание».

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