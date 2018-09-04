Известная во Франции, радиоволна EFR12, обратила внимание на композицию MELOVIN — «That’s Your Role» и запустила ее в ротацию, а также добавила в рейтинг хит-парада. Читайте подробнее в нашем материале.

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Радиоволна EFR12, известная во Франции, обратила внимание на композицию MELOVIN — «That’s Your Role» и запустила ее в ротацию, а также добавила в рейтинг хит-парада.

Артиста также назвали главным открытием конкурса «Евровидение-2018» в этом году. Песня «Face to face» тоже не осталась без внимания и вошла в рейтинг хит-парада радио. Проголосовать за MELOVIN можно по ссылке.



Песня же «That’s Your Role» — новая композиция MELOVIN, которой артист объявил об окончании эры поющего Дракулы в своей карьере и начал новый этап.

Автор музыки — сам MELOVIN. Саунд-продюсер — Антон Карский, участвовавший в создании песни «Under The Ladder».

Трек «That’s Your Role» войдет в новый альбом MELOVIN’а, который будет называться «OCTOPUS».

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