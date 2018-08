Участник Евровидения-2018 MELOVIN выпустил первый трек после конкурса – «That’s Your Role» – и объявил о новом этапе в своей карьере.

Реализовать те идеи, которые раньше пугали и на которые раньше не хватало смелости, – именно такую цель после Евровидения себе поставил MELOVIN. Артист сменил имидж и выпустил новую англоязычную песню под названием «That’s Your Role».

«Эра поющего Дракулы подошла к концу, мне хочется свежего дыхания как в музыке, так и в образе, – говорит MELOVIN. – «That’s Your Role» – это ответ тем, кто пытается диктовать нам свои условия. Но, к счастью, наступило время, когда мы можем дать отпор и жить так, как нам хочется. Это твоя роль, твоя жизнь, и ты можешь распоряжаться ею как угодно. Каждый человек достаточно силен, чтобы жить по своим правилам».

Автор музыки – сам MELOVIN. Саунд-продюсер – Антон Карский, участвовавший в создании песни «Under The Ladder».

Трек «That’s Your Role» войдет в новый альбом MELOVIN’а, который будет называться «OCTOPUS».

Текст песни MELOVIN’а «That’s Your Role»

We’re not just bodies you hide

Under the groun-de

We’re not the flowers you cut

So you look lovely

You can’t just do what you want without the consequence

Never knew

never knew

never knew

I’d say hence

If they wanna take

your voice – Must take your soul

If they gonna take

your soul – Well not today

I’m not the kind of guy

who’ll handle this alone

If you wanna play –

it’s time and that’s your role

Sometimes it’s bigger than us

Sometimes it’s louder

We all have faith on our hearts

We all have power

Out thoughts are oriented towards the happiness

Never knew never knew never knew never knew never knew never knew

I’d say hence



