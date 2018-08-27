Участник Евровидения-2018 MELOVIN выпустил первый трек после конкурса – «That’s Your Role» – и объявил о новом этапе в своей карьере.
Реализовать те идеи, которые раньше пугали и на которые раньше не хватало смелости, – именно такую цель после Евровидения себе поставил MELOVIN. Артист сменил имидж и выпустил новую англоязычную песню под названием «That’s Your Role».
«Эра поющего Дракулы подошла к концу, мне хочется свежего дыхания как в музыке, так и в образе, – говорит MELOVIN. – «That’s Your Role» – это ответ тем, кто пытается диктовать нам свои условия. Но, к счастью, наступило время, когда мы можем дать отпор и жить так, как нам хочется. Это твоя роль, твоя жизнь, и ты можешь распоряжаться ею как угодно. Каждый человек достаточно силен, чтобы жить по своим правилам».
Автор музыки – сам MELOVIN. Саунд-продюсер – Антон Карский, участвовавший в создании песни «Under The Ladder».
Трек «That’s Your Role» войдет в новый альбом MELOVIN’а, который будет называться «OCTOPUS».
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Текст песни MELOVIN’а «That’s Your Role»
We’re not just bodies you hide
Under the groun-de
We’re not the flowers you cut
So you look lovely
You can’t just do what you want without the consequence
Never knew
never knew
never knew
I’d say hence
If they wanna take
your voice – Must take your soul
If they gonna take
your soul – Well not today
I’m not the kind of guy
who’ll handle this alone
If you wanna play –
it’s time and that’s your role
Sometimes it’s bigger than us
Sometimes it’s louder
We all have faith on our hearts
We all have power
Out thoughts are oriented towards the happiness
Never knew never knew never knew never knew never knew never knew
I’d say hence
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