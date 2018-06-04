Представник України на Євробаченні-2018 зібрав аншлаг у столичному концертному клубі та висловив глибоку шану своїм шанувальникам. Просто на сцені MELOVIN низько вклонився фанатам і сказав «Дякую». Подробиці про те, як пройшов концерт загадкового талановитого співака, знайдете в матеріалі.

За кілька тижнів після повернення із Португалії MELOVIN вирушив у тур Україною. Першими почули улюбленого співака кияни. Артист вразив ще на початку заходу.

Читайте також: MELOVIN: Коли я на сцені, у нас із фанатами відбувається інтим

MELOVIN подякував публіці за потужну підтримку і низько їй вклонився.

«Я зараз дещо зроблю, а ви сприймайте, як хочете», – сказав артист перед тим, як вклонитися.

Меловінатори з такою ж любов’ю підтримували співака: плескали, танцювали і підспівували кожній пісні. Єднання відчувалося і в тому, як артист спілкувався із публікою, а вона відповідала взаємністю.

Як завжди, було багато подарунків у вигляді найоригінальніших сувенірів: від каменю з місяця до зв’язки гірлянд, які так любить MELOVIN.

Читайте також: MELOVIN: Я – великий блок енергії, можу сам заряджати

Сам артист кайфував від концерту не менше публіки. MELOVIN розповів, що був впевненим і безстрашним там, в Лісабоні, оскільки відчував потужну підтримку вірних шанувальників.

За словами артиста, з 17 місцем він приїхав на батьківщину з відчуттям переможного першого. І все це завдяки меловінаторам.

Щойно пролунали перші ноти конкурсної «Under The Ladder», публіка вибухнула в гучному співі. Було так голосно і сильно, що MELOVIN попросив фанатів не зламати підлогу.

Енергія била ключем і після концерту. Артист виходив співати на біс, виконавши акустичну версію «Under The Ladder».

Читайте також: MELOVIN вирушає в тур Україною

За рік після першого сольного концерту MELOVIN зумів зібрати повний зал і влаштувати аншлаг, про який мріяв ще тоді.

Вітаємо артиста і бажаємо тепер збирати стадіони!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.