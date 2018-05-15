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Телеканал СТБ / Участь MELOVIN`a в Євробаченні-2018 обійшлася СТБ у 2,3 мільйони гривень

Участь MELOVIN`a в Євробаченні-2018 обійшлася СТБ у 2,3 мільйони гривень

Телеканал СТБ

Сьогодні креативний продюсер Нацвідбору Наталія Франчук озвучила суму, яку телеканал СТБ витратив на поїздку представника України MELOVIN`а на Євробачення-2018. Докладніше читайте в матеріалі.

апмитьдл

Повна підготовка номера та поїздка MELOVIN`a на Євробачення-2018 коштувала телеканалу СТБ 2,3 мільйони гривень. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила креативний продюсер Нацвідбору Наталія Франчук.

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За її словами, ця сума складається з усіх витрат: аранжування пісні, сценографіка, реквізит, послуги стиліста та постановника, спецефекти, витрати на транспорт і проживання. При цьому продюсер зазначила, що сама не поїхала до Португалії з командою, щоб не збільшувати витрати, тим паче, що усі питання щодо вдосконалення номера та правки організаторам можна відправляти онлайн.

MELOVIN висловив вдячність кожному члену команди, яка готувала його виступ, і високо оцінив організацію в цілому. «З організацією усе було насправді дуже круто: підготовка, таймінг — усе чітко за часом, і це навіть якось загартувало мене», — зазначив співак.

Представник України зайняв на головному пісенному конкурсі Європи 17 місце — це сумарний результат від професійного жури та голосування глядачів. Однак за глядацькими голосами MELOVIN був на 7 позиції.

Після повернення з Лісабона артист оголосив про те, що вирушає в тур містами України. Перший концерт MELOVIN`a відбудеться 2 червня в Києві.

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Нагадаємо, раніше телеканал СТБ розповів про постановку номера MELOVIN`a для Євробачення-2018. Постановкою керував Костянтин Томільченко, який раніше ставив переможний номер Джамали у Стокгольмі.

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