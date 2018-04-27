Поки вся Україна чекає, як же покаже себе MELOVIN на Євробаченні-2018, розповідаємо, як виглядатиме сцена під час його виступу, як команда готується до конкурсу, і найцікавіше – хто став постановником номера.

Роботу над виступом MELOVIN’а почали буквально одразу ж після закінчення Нацвідбору. Ставити номер запросили відомого постановника Костянтина Томільченка. До слова, це вже не перша робота Костянтина над номером учасника Євробачення. Два роки тому саме він займався постановкою для Джамали в Стокгольмі, коли вона зайняла перше місце.

– Ми завжди запитуємо постановників, чи хочуть вони працювати з конкретним виконавцем на такому непростому і небезпечному конкурсі, як Євробачення, – каже креативний продюсер Нацвідбору Наталія Франчук. – Костянтин вже був у цій м’ясорубці та розуміє, що і як потрібно зробити, аби артист у номері максимально розкрився. Почувши від нього позитивну відповідь на пропозицію попрацювати з MELOVIN’ом, ми шалено зраділи.

Сам постановник номера говорить, що працювати над номером Джамали було значно простіше.

– Це дві абсолютно різні пісні, різні підходи щодо режисури і сценографії, і дві різні постановки, – каже Костянтин Томільченко. – Якщо у Джамали була пісня про внутрішні переживання, пісня-історія, і там було логічно залишити її одну на сцені, аби вона розповіла цю історію, і тільки підтримати її світлом та графікою, то MELOVIN – це шоу, драйв, екшн, заряд, загадковість. У нього цікавий образ, він цікавий артист, і хочеться це підкреслити, дати видовищності, щоб про його номер говорили. На цьому ми і робили акцент. Є реквізит, ми пояснили португальцям, як він працюватиме, але як це буде представлено на сцені, я поки не знаю. Тут складність ось у чому: ідея, яка закладена в постановку, виграшно виглядатиме при правильній зйомці, тому мені дуже цікаво, як наші колеги розкадрують і знімуть номер MELOVIN’а. Це дуже важливо.

На відміну від попередніх років, цього разу буде значно менше спецефектів, наприклад, не буде величезного світлодіодного екрана. В цілому, сцена в Лісабоні більше схожа на театральну, а це означає, що акцент буде на артиста та його пісню. Один з елементів, який вирішили залишити, – це вогонь.

За основу була взята та постановка, яка була у MELOVIN’а у фіналі Нацвідбору. Її підкоригували, додали спецефектів і зробили номер більш видовищним. Загалом над постановкою номера працювало близько 35 осіб. Це цех з виробництва реквізиту, художники, фахівці зі світла, стилісти, візажисти, продюсери та адміністративний персонал.

За матеріалами «Медіаняні»

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