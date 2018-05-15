Сегодня креативный продюсер Нацотбора Наталья Франчук озвучила сумму, которую телеканал СТБ потратил на поездку представителя Украины MELOVIN’а на Евровидение-2018. Подробнее читайте в материале.

Полная подготовка номера и поездка MELOVIN`a на Евровидение-2018 стоила телеканалу СТБ 2,3 миллиона гривен. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила креативный продюсер Нацотбора Наталья Франчук.

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По ее словам, эта сумма состоит из всех расходов: аранжировка песни, сценографика, реквизит, услуги постановщика и стилиста, спецэффекты, расходы на транспорт и проживание. При этом продюсер отметила, что сама не поехала в Португалию с командой, чтобы не увеличивать траты, тем более, что все вопросы по совершенствованию номера и правки организаторам можно отправлять онлайн.

MELOVIN выразил благодарность каждому члену команды, которая готовила его выступление, и высоко оценил организацию в целом. «С организацией все было правда очень круто: подготовка, тайминг — все четко по времени, и это даже как-то закалило меня», — отметил певец.

Представитель Украины занял на главном песенном конкурсе Европы 17 место — это суммарный результат от профессионального жюри и голосования зрителей. По зрительским голосам MELOVIN был на 7 позиции.

По возвращении из Лиссабона артист объявил о том, что отправляется в тур по городам Украины. Первый концерт MELOVIN`a состоится 2 июня в Киеве.

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Напомним, ранее телеканал СТБ рассказал о постановке номера MELOVIN`a для Евровидения-2018. Постановкой руководил Константин Томильченко, который ранее ставил победный номер Джамалы в Стокгольме.

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