Главными трендами Google в Украине за неделю стали Евровидение-2018 и MELOVIN. Недельный топ запросов украинских пользователей глобального поиска за период с 7 по 13 мая возглавляет Евровидение-2018. Подробности – в материале.

За последнюю неделю украинские интернет-пользователи чаще всего искали в Google информацию про Евровидение-2018 и про MELOVIN`а. И проект, и артист попали в десятку самых распространенных запросов.

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Представитель Украины на Евровидении-2018 стал самой запрашиваемой персоной, а сам конкурс – самым популярным телевизионным шоу.

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Напомним, MELOVIN занял 17 место на Евровидении-2018 с песней «Under The Ladder».

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