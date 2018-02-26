MELOVIN — победитель Национального отбора на Евровидение-2018. Уже в мае он представит нашу страну на международной песенной арене. Мы уже писали о его достижениях в музыке, а сегодня эксклюзивно для stb.ua артист рассказал о вещих снах, жизни вне музыки и о 70-летнем MELOVIN.

О победе

С каждым последующим днем после победы я не до конца понимаю, что произошло. Мы просыпаемся, я говорю команде: «Вы можете в это поверить». Они такие: «Нет, не можем». «А сейчас? А сейчас верите?» Знаете, когда очень чего-то ждешь и хочешь, потом долго привыкаешь к тому, что это случилось.

Португалия мне не снилась, но где-то в глубине души я очень хотел этой победы. А вот мои друзья, команда видели какие-то сны, они говорили «Мел, ты поедешь 100%, мне такооое приснилось». Это давало какой-то уверенности.

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Я пришел на Нацотбор Евровидения-2018 только ради победы, поэтому я понимал весь груз ответственности. Я хотел почувствовать его на своих плечах и показать Европе, что в Украине делают крутую музыку. В этом году было много классных участников. Я горжусь, что я украинец и здесь пишут такую музыку.

Об образе

Я не помню, когда создал свой образ. Был период, когда я ходил с двумя линзами, синими. И в какой-то момент подумал:, а зачем мне две? Почему не одна? И я вставил одну линзу, понял, что мне это нравится, это цепляет людей и привлекает внимание. С помощью этого могу скорее донести свой месседж, свою историю.

О критике

Меня не сбивает критика, я не боюсь ее в свой адрес. Я просто не признаю понятие объективность, потому что его не существует. Все субъективны, в том числе и я. Могу себе позволить быть противоречивым, потому что мы мыслим иногда под разное настроение, главное, чтобы не было какой-то злой энергетики, агрессии.

Мой главный критик — мой менеджер. Сколько песен он одной рукой вычеркнул из моей жизни, сколько написанного он просто в пух и прах раскритиковал. Конечно, иногда меня это обижало, но только сначала. Когда человек указывает на песню, которая реально ему понравилась, то ее всегда любит слушатель. Так случилось с «Under the ladder». Было написано много других песен, но Артем отметил именно ее. Я потом еще раз переслушал и понял: да, это то, что нужно.

О том, что ценит в людях

Искренность – главное, что ценю в людях. Больше ничего не надо, потому что я противник лицемерия, не люблю подлиз, не люблю, когда люди восторгаются, а за спиной плетут интриги. Если лицемерия нет, то человек для меня идеален.

Я никогда не прощу предательства. Когда-то я уже прощал, а меня предавали снова и снова. Если предал один раз, предаст и второй, третий, десятый – зачем? Лучше сразу оградить себя от такого.

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О том, что раздражает

Мне не нравится, когда журналисты меня называют Костей. Я говорю о тех, кто делает это нарочно. Ты просишь, чтобы тебя называли Мел, а некоторые специально: Костя. Люди не уважают мнения и назло это делают. Если кто-то скажет Костя, то я отвечу, безусловно. Но меня даже родители и друзья бывает называют Мел или Меловин. А когда я прошу и все равно называют Костя, то это меня раздражает. Это говорит о невоспитанности, что ли.

О мечтах и 70-летнем Меловине

Я мечтаю, чтобы люди стали меньше ссориться. Конфликты приводят к разрушению всего вокруг. Правда, это моя глобальная мечта.

Я уверен, что я буду счастливым человеком. Меловин в 70 лет будет выглядеть очень стильно. Он будет, наверное, жить где-то в многоэтажке на Манхеттене. Я не знаю, где буду жить в 70 лет, но я бы не хотел обжиться в одном месте. Я бы хотел просто путешествовать везде с какими-то гастролями. Думаю, да, в 70 лет я буду еще гастролировать.

О жизни вне музыки

Я обожаю парфюмерию. Я долго искал свой запах, который мне нравится, но не находил его. Как-то я купил парфюм нишевый и понял, что люблю именно нишевую парфюмерию, которая не похожа ни на что. К примеру, красный перец в сочетании с медом. Такие запахи невозможно перепутать. Ты проходишь, а человек оборачивается и думает: это духи Меловина.

У меня есть даже пара разработок, парфюмерных формул и один аромат я уже создал. Он пока должен настояться месяц, тогда раскроется полностью его запах и мы будем думать, выпускать его или нет.

О страхах

Я очень боюсь пауков. Когда я слышу или говорю слово «паук», сразу какая-то ассоциация с картинкой из детства. Однажды на даче у знакомых моих родителей была душевая кабина старая на улице, душ превратился в маленький склад. И однажды я открываю шторку, а там огромный паук-птицеед, желтый с полосками. Мне потом сказали, что это был птицеед. Конечно, я не убил его, я ужасно испугался и убежал. У меня до сих пор страх перед всем ползучим, с лапками.

О вере и сверхъестественном

Я не могу назвать себя верующим человеком или религиозным, но иногда я прошу помощи у чего-то высшего. Я верю во Вселенную, в некий космос, в ту силу, которую никто не может почувствовать, понять, но вера нужна людям. Она провоцирует на создание чего-то уникального, красивого, лучшего, главное – не переусердствовать, мне кажется.

Перед выходом на сцену я крещусь. Для меня это какая-то особенная вещь, которая помогает поставит какой-то блок от плохой энергетики людей.

Я придумываю приметы, обряды и верю в них сам. Когда-то у меня было очень плохое настроение и менеджер дал свечку, а я люблю свечи. Он взял свечку и говорит: «Так, я знаю, как тебе поднять настроение: возьми свечку, вот стакан тебе воды, выпиваешь воду, зажигаешь свечку, открываешь окно и загадываешь желание». Он сам придумал какой-то непонятный обряд, просто так, чтобы поднять настроение. Это был очень классный момент. Я в это так поверил и загадал, чтобы я поехал от Украины на Евровидение, и так это произошло. Что-то нужно придумывать самому, главное – в это сильно верить. А это меня так зарядило тогда, пусть это была просто выдумка, чтобы меня взбодрить, но я проникся этим. Поэтому такие магические моменты нужно создавать самому. Не надо ждать чуда — чудите сами.

Беседовала — Алина Кругляк