Український Нацвідбір на Євробачення-2018 підійшов до завершення. Представлятиме країну на міжнародному пісенному конкурсі MELOVIN із піснею «Under the ladder». Що залишилося за кадром фіналу шоу — дізнайтесь із нашого матеріалу.

24 лютого відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2018. В останньому пісенному бою зійшлося відразу шестеро претендентів на перемогу, однак лише одному випала можливість представити Україну в Лісабоні.

Першим на сцену з вдосконаленим шоу вийшов гурт KADNAY. За два тижні до фіналу артисти доопрацювали свій виступ, і допомогла їм у цьому мати одного з учасників гурту, Філа, Олена Коляденко, яка зрежисувала їхню постановку. Судді оцінили цей номер добре, проте Андрій Данилко сказав, що, хоч хлопці й талановиті, проте все ж він не готовий відправляти їх на Євробачення. А ось його колега Євген Філатов визнав гурт своїм фаворитом у цьому конкурсі.

У перерві між голосуваннями музиканти зазначили, що бачать себе у Португалії на конкурсі, оскільки їхній гурт має унікальні якості.

«Ми володіємо шаленою енергією. Як мені здається, наш гурт — незвичайний. У нас якісна, цікава музика, і вона приносить величезне задоволення. В принципі, щоразу виходячи на сцену, ми імпровізуємо — і це наша фішка», — сказав соліст гурту Дмитро Каднай.

Наступною на сцену вийшла співачка TAYANNA. Вона значно змінила свій номер, зокрема, оновила костюми. Минулого разу виконавиця вийшла у золотистій короткій сукні, у фіналі вона була у костюмі oversize. Зміни відразу впали в очі членам журі. Найбільше виступ TAYANNA зачепив Джамалу, саме вона поставила виконавиці найвищий бал — 6, однак перемогу це їй не принесло.

Не обійшлось і без скандалу. Після виступу співачки Андрій Данилко зазначив, що ходять чутки, начебто вона виконувала свою пісню під фонограму. Хтось за кулісами увімкнув мінус, і TAYANNA довела, що співає виключно вживу.

«Так, звісно, неприємно, коли ходять такі чутки, але з другого боку, я була шокована більше в хорошому сенсі, тому що я співаю під мінус, а всі подумали, що під плюс. Значить, я вже досягла якогось професіоналізму, професіональної вершини своїх вокальних навиків, що я можу так співати і танцювати і гецати по сцені, що ніхто не почує, що я працюю під мінус», — підсумувала TAYANNA.

Гурт The Erised співав під номером 3. Артисти змінили не лише свої костюми, а й сам виступ. Зокрема, він став енергійнішим і запальнішим. Новим елементом шоу було пір’я, що падало на артистів наприкінці виступу. Проте зміни не зачепили суддів, від них колектив отримав 2 бали, від глядачів — 1. Проте музиканти все ж трималися гідно та не подали вигляду, що їх зачепили ці оцінки.

«Насправді ми собою задоволені, ми черговий раз вийшли на сцену, прокайфували та отримали хороший досвід і ефір на СТБ», — сказала солістка гурту Соня Сухорукова.

LAUD співав четвертим. За його словами, він вирішив нічого не доопрацьовувати у своєму виступі, окрім посмішки та погляду мачо. Судячи з усього, судді чекали більшого від співака. Вони хоч і оцінили його сильний голос і тембр, однак зазначили, що для Євробачення цього буде недостатньо.

«У кожного з суддів є своя позиція, кожен бачить свій ідеал пісні для Євробачення, тому кожен коментар дуже цінний. Проте я вважаю, що мені все вдалося: і в емоційному плані, й у музичному», — зазначив артист.

П’ятою показала свій номер VILNA. Співачка вийшла на сцену в костюмі, в якому виступала у першому півфіналі, а супроводжували її ті ж самі «духи лісу» з велетенськими рогами. Однак її виступ не оцінили судді, та, як і минулого разу, поставили низьку оцінку — 1 бал. Глядачі не розділили думок членів журі та віддали співачці 3 бали. Солістка зізналася, що такий результат для неї є дуже очікуваним, тож вона вже встигла змиритися з ним.

«Судді нам і до цього поставили найнижчий бал. Їхні фаворити не змінилися», — сказала виконавиця.

Шостим вийшов на сцену MELOVIN. Він сам поставив свій номер із палаючими сходинками, на яких співак сидить за роялем і грає за клавішами. Найбільше його номер зачепив Андрія Данилка. На його думку, MELOVIN буде найцікавішим для європейської публіки та дуже гідно представить Україну. Схоже, публіці також припав до душі виступ співака, і саме це і привело MELOVIN до перемоги.

«Коли ти ходиш на різні кастинги, на проекти й тебе не пропускають, а ти не здаєшся і виробляєш у собі цілеспрямованість і вчишся ставити себе у позицію переможця, тоді життя повертається іншим боком і ти опиняєшся не під драбиною, а на ній», — сказав про свою перемогу в Нацвідборі співак.

Нагадаємо, що раніше стала відома дата проведення Євробачення-2018. Два півфінали і гранд-фінал пройдуть 8, 10 і 12 травня відповідно. Завдяки торішній перемозі Сальвадора Собрала конкурс відбудеться у столиці його батьківщини Португалії – Лісабоні.

Слухати всі пісні учасників дургого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018

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