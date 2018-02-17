Во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2018 за право представлять нашу страну на одном из самых масштабных песенных конкурсов боролись не только дебютанты, но и те исполнители, которые уже пытались покорить сердца судей и зрителей год назад. В прошлую субботу стали известны имена первых финалистов Нацотбора, а сегодня мы узнали, какие еще музыканты будут сражаться на заключительном этапе 24 февраля. Предлагаем вспомнить выступления всех претендентов на последние три места в финале конкурса.

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INGRET – Save My Planet

Участие в Нацотборе на Евровидение-2018 – первое серьезное выступление в жизни девушки. И сразу – с авторским материалом. Исполнительница призналась, что не понимает, почему ее называют «необычной» и «космической». А что думают о музыке и образе INGRET члены жюри?

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MELOVIN – Under The Ladder

«Восставший из пепла» – так говорит о себе финалист прошлогоднего Нацотбора. Судьи сошлись во мнении, что MELOVIN вырос, и теперь действительно может претендовать на наивысшие баллы. «Смотря на тебя, я не мог оторваться. Ты держал публику. Это было европейское выступление абсолютно. Ты умеешь выступать», – заключил Андрей Данилко.

JULINOZA – Hto Ya?

JULINOZA – еще одна дебютантка на большой сцене. Свою песню девушка назвала «саундтреком к жизни», а Евгений Филатов выразил восхищение талантом девушки: «Такая музыка живет вечно. Вы – музыкант с большой буквы».

TAYANNA – Леля

Год назад TAYANNA от победы в Нацотборе на Евровидение-2017 разделял 1 балл. Девушка рассказала, что вынесла для себя урок, учла ошибки, и теперь готова представить нечто кардинально новое. «Это было динамично. Но лучше, если бы эта песня звучала на английском», – прокомментировал выступление Андрей Данилко.

KADNAY – Beat of the universe

Ребята также решили взять реванш. «К выступлению мы готовились очень долго. Не хотелось бы быть голословным, но, похоже, что такого еще никто не делал на Евровидении», – сказал фронтмен группы Дмитрий. Действительно ли это так? Смотрите видео:

Yurcash – Stop killing Love

Один из самых ярких участников «Х-фактор»-8 представил настоящую «исповедь» и «рок-мюзикл», по словам Джамалы. Однако все члены жюри выразили сомнение, касаемо того, готова ли публика принять такой формат. «Сразу видно, что это профессионал, – вынес вердикт Андрей Данилко. – Но я не уверен, что именно эта форма может быть на Евровидении».

Mountain Breeze – I See You

«В прошлом году мы снимали наш первый клип – в Португалии. И в 2018 хотелось бы снова туда вернуться», – поделились молодые парни, также известные многим по участию в «Х-фактор»-7. Евгений Филатов оценил выступление группы достаточно высоко: «Так отлично дебютировать на Нацотборе – это уже победа. У этой песни большой потенциал».

ILLARIA – Сила

Многие считают, что на Нацотборе в 2017 году ILLARIA выбрала песню, которая ей не подходила. «Я поняла, что не нужно одалживать песни у других народов, – рассказала певица. – Очень важно представить именно свою страну. Если Украине нужна победа, то я смогу ее заполучить». Комментарии судей оказались неоднозначными. Так, Андрей Данилко признался, что «на каких-то моментах скучал», а вот Евгений Филатов назвал номер «достойным уважения и аплодисментов».

DILEMMA – На паті

Они называют себя «королями вечеринок», а Руслан Квинта признает: «Эта песня – 100%-ый хит». Но члены жюри выразили неуверенность по поводу того, что такая легкомысленная песня способна зажечь европейскую сцену. А что думаете вы?

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