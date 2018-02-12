Уже позади первый полуфинал Национального отбора на Евровидение 2018 в Украине. Все девять участников 10 февраля 2018 показали свои выступления. Также уже определились имена тех, кто прошел в финал отбора на Евровидение-2018, и известно, кто не смог этого сделать. Мнения жюри и зрителей очень разделились в этом году. Об этом мы писали в материале о результатах голосования в первом полуфинале отбора на Евровидение-2018. Давайте вспомним, как выступали участники первого полуфинала отбора на Евровидение-2018 и что они услышали от жюри.

CONSTANTINE – Місто

«Тембр голоса узнаваемый, оригинальный, и сама песня очень сильная. Тяжело сравнивать, ведь это первый номер. Но ты молодец и планка установлена очень высокая», — отметил первого участника член жюри Евгений Филатов.

Сергей Бабкин — Крізь твої очі

«Все не просто так случается. У меня десять альбомов, но из всех песен только эта может себе позволить участвовать в Евровидении», — заинтриговал Сергей Бабкин.

LAUD – Waiting

Музыкант в четвертом поколении Владислав Каращук принимал участие в детском Евровидении три раза! Пришло время показать себя и на взрослом Нацотборе.

KAZKA – Дива

Благодаря песне «СВЯТА» группа за короткое время стала популярной в Украине. Не станет ли разочарованием для поклонников их новая песня, приготовленная специально для Евровидения?

The Вйо — Нга Нга

«Евровидение — это все-таки развлекательный конкурс. Некоторые относятся к нему слишком серьезно. Поэтому мы сделали специально такую легкую песню. Наконец-то из Украины приедут не с проблемами, а наоборот — кайф подарим людям в Европе», — отметил фронтмен группы.

KOZAK SYSTEM — MAMAI

Джамала призналась, что училась с фронтменом группы KOZAK SYSTEM вместе в консерватории и была в него влюблена! Повлияет ли старая симпатия на оценку?

VILNA — FOREST SONG

«Мы единственные участники, о которых ничего не было известно ранее. Этот проект люди впервые увидят на Национальном отборе! Это будет наша премьера», — говорит фронтвумен Ира Василенко.

Pur:Pur — Fire

Группа Pur:Pur уже во второй раз принимает участие в Национальном отборе! Получилось ли у ребят удивить зрителей и членов жюри в этот раз?

The Erised — Heroes

«Главная цель — представлять нашу страну на международной арене. Чтоб все знали, что группа The Erised — это музыка из Украины», — говорят ребята из группы.