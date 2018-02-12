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Телеканал СТБ / Виступи учасників у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018

Виступи учасників у першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018

Телеканал СТБ

Уже позаду перший півфінал Національного відбору на Євробачення 2018 в Україні. Всі дев’ять учасників 10 лютого 2018 показали свої виступи. Також вже визначено імена тих, хто пройшов у фінал відбору на Євробачення-2018, і відомо, хто не зміг цього зробити. Думки журі та глядачів дуже розділилися в цьому році. Про це ми писали в матеріалі про результати голосування в першому півфіналі відбору на Євробачення-2018. Давайте згадаємо, як виступали учасники першого півфіналу відбору на Євробачення-2018 і що вони почули від журі.

CONSTANTINE – Місто

“Тембр голосу впізнаваний, оригінальний, і сама пісня дуже сильна. Важко порівнювати, адже це перший номер. Але ти молодець, і планка встановлена ​​дуже висока”, – зазначив член журі Євген Філатов.

Сергій Бабкін – Крізь твої очі

“Все не просто так трапляється. У мене десять альбомів, але з усіх пісень тільки ця може собі дозволити брати участь в Євробаченні”, – заінтригував Сергій Бабкін.

LAUD – Waiting

Музикант в четвертому поколінні Владислав Каращук брав участь у дитячому Євробаченні тричі! Настав час показати себе і на дорослому Нацвідборі.

KAZKA – Дива

Завдяки пісні “СВЯТА” гурт за короткий час став популярним в Україні. Чи не стане розчаруванням для шанувальників їхня нова пісня, підготовлена спеціально для Євробачення?

The Вйо – Нга Нга

“Євробачення – це все-таки розважальний конкурс. Дехто ставиться до нього дуже серйозно. Тому ми зробили спеціально таку легку пісню. Нарешті з України приїдуть не з проблемами, а навпаки – кайф подаруємо людям у Європі”, – зазначив фронтмен гурту.

KOZAK SYSTEM – MAMAI

Джамала зізналася, що вчилася з фронтменом гурту KOZAK SYSTEM разом у консерваторії та була в нього закохана! Чи вплине стара симпатія на оцінку?

VILNA – FOREST SONG

“Ми єдині учасники, про яких нічого не було відомо раніше. Цей проект люди вперше побачать на Національному відборі! Це буде наша прем’єра”, – говорить фронтвумен Іра Василенко.

Pur: Pur – Fire

Група Pur:Pur вже вдруге бере участь у Національному відборі! Чи вдалося музикантам здивувати глядачів і членів журі цього разу?

The Erised – Heroes

“Головна мета – представляти нашу країну на міжнародній арені. Щоб всі знали, що гурт The Erised – це музика з України”, – кажуть музиканти.