У другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018 за право представляти нашу країну на одному з наймасштабніших пісенних конкурсів боролися не лише дебютанти, а й ті виконавці, які вже намагалися підкорити серця суддів і глядачів торік. Минулої суботи стали відомі імена перших фіналістів Нацвідбору, а сьогодні ми дізналися, які ще музиканти будуть змагатися на заключному етапі 24 лютого. Пропонуємо згадати виступи всіх претендентів на останні три місця в фіналі конкурсу.

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INGRET – Save My Planet

Участь в Нацвідборі на Євробачення-2018 – перший серйозний виступ в житті дівчини. І відразу – з авторським матеріалом. Виконавиця зізналася, що не розуміє, чому її називають «незвичайною» та «космічною». А що думають про музику і образ INGRET члени журі?

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MELOVIN – Under The Ladder

«Повсталий з попелу» – так говорить про себе фіналіст минулорічного Нацвідбору. Судді дійшли думки, що MELOVIN виріс, і тепер справді може претендувати на найвищі бали. «Дивлячись на тебе, я не міг відірватися. Ти тримав публіку. Це було європейський виступ абсолютно. Ти вмієш виступати», – підсумував Андрій Данилко.

JULINOZA – Hto Ya?

JULINOZA – ще одна дебютантка на великій сцені. Свою пісню дівчина назвала «саундтреком до життя», а Євген Філатов висловив захоплення талантом дівчини: «Така музика живе вічно. Ви – музикант з великої літери».

TAYANNA – Леля

Рік тому TAYANNA від перемоги у Нацвідборі на Євробачення-2017 відділяв 1 бал. Дівчина розповіла, що винесла для себе урок, врахувала помилки, і тепер готова представити щось кардинально нове. «Це було динамічно. Але краще, якби ця пісня звучала англійською», – прокоментував виступ Андрій Данилко.

KADNAY – Beat of the universe

Хлопці також вирішили взяти реванш. «До виступу ми готувалися дуже довго. Не хотілося б бути голослівним, але, схоже, що такого на Євробаченні ще ніхто не робив», – зауважив фронтмен гурту Дмитро. Чи справді це так? Дивіться відео:

Yurcash – Stop killing Love

Один з найяскравіших учасників проекту «Х-фактор»-8 представив справжню «сповідь” та «рок-мюзикл», за словами Джамали. Однак всі члени журі висловили сумнів стосовно того, чи готова публіка сприйняти такий формат. «Відразу зрозуміло, що це професіонал, – виніс вердикт Андрій Данилко. – Але я не впевнений, що саме така форма може бути на Євробаченні».

Mountain Breeze – I See You

«Минулого року ми знімали наш перший кліп – в Португалії. І в 2018 хотілося б знову туди повернутися», – поділилися молоді хлопці, також відомі багатьом по участі в «Х-фактор»-7. Євген Філатов оцінив виступ групи досить високо: «Так добре дебютувати на Нацвідборі – це вже перемога. У цієї пісні великий потенціал».

ILLARIA – Сила

Багато хто вважає, що на Нацвідборі в 2017 році ILLARIA вибрала пісню, яка їй не підходила. «Я зрозуміла, що не потрібно позичати пісні у інших народів, – розповіла співачка. – Дуже важливо представити саме свою країну. Якщо Україні потрібна перемога, то я зможу її отримати». Коментарі суддів виявилися неоднозначними. Так, Андрій Данилко зізнався, що «на якихось моментах нудьгував», а от Євген Філатов назвав номер «гідним поваги і оплесків».

DILEMMA – На паті

Вони називають себе «королями вечірок», а продюсер Нацвібору, Руслан Квінта визнає: «Ця пісня – 100%-ий хіт». Але члени журі висловили невпевненість з приводу того, що така легковажна пісня здатна запалити європейську сцену. А що думаєте ви?

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