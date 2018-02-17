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Телеканал СТБ / Кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение-2018 от 17.02.2018

Кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение-2018 от 17.02.2018

Телеканал СТБ

Члены жюри Национального отбора на Евровидение совместно с музыкальным продюсером Русланом Квинтой и зрителями определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в финал.

17 февраля 2018 года во втором полуфинале Нацотбора сразились сразу 9 участников:

  1. INGRET
  2. MELOVIN
  3. JULINOZA
  4. TAYANNA
  5. KADNAY
  6. Yurcash
  7. Mountain Breeze
  8. ILLARIA
  9. DILEMMA

По результатам оценивания жюри и зрительского голосования, в финале за первое место будут бороться: MELOVINTAYANNA, KADNAY.

Читайте также: Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2018 (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Напомним, что в минувшую субботу определились первые три финалиста Нацотбора – VILNAThe ErisedLAUD.

Финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля. Смотрите онлайн в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканале СТБ или UА:Перший.

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