Украинский Национальный отбор на Евровидение-2018 подошел к концу. Представлять страну на международном песенном конкурсе поедет MELOVIN с песней «Under the ladder». Что осталось за кадром финала шоу — узнайте из нашего материала.

24 февраля прошел финал Нацотбора на Евровидение-2018. В последнем песенном бою сошлось сразу шестеро претендентов на победу, однако лишь одному выпала возможность представить Украину в Лиссабоне.

Первой на сцену с усовершенствованным шоу вышла группа KADNAY. За две недели до финала артисты доработали свое выступление, и помогла им в этом мать одного из участников группы, Фила, Елена Коляденко, которая срежиссировала их постановку. Судьи оценили этот номер хорошо, однако Андрей Данилко сказал, что, хоть ребята и талантливые, но все же он не готов отправлять их на Евровидение. А вот его коллега Евгений Филатов признал группу своим фаворитом в этом конкурсе.

В перерыве между голосованиями музыканты отметили, что видят себя в Португалии на конкурсе, поскольку их группа обладает уникальными качествами.

«Мы владеем безумной энергией. Как мне кажется, наша группа — необычная. У нас качественная, интересная музыка, и она приносит огромное удовольствие. В принципе, каждый раз выходя на сцену, мы импровизируем — и это наша фишка», — сказал солист группы Дмитрий Каднай.

Следующей на сцену вышла певица TAYANNA. Она значительно изменила свой номер, в частности, обновила костюмы. В прошлый раз исполнительница вышла в золотистом коротком платье, в финале она была в костюме oversize. Изменения сразу бросились в глаза членам жюри, больше всего выступление TAYANNA задело Джамалу, именно она поставила исполнительнице высший балл — 6, однако победу это ей не принесло.

Не обошлось и без скандала. После выступления певицы Андрей Данилко отметил, что ходят слухи, будто она исполняла свою песню под фонограмму. Кто-то за кулисами включил минус, и TAYANNA доказала, что поет исключительно вживую.

«Да, конечно, неприятно, когда ходят такие слухи, но с другой стороны, я была шокирована больше в хорошем смысле, потому что я пою под минус, а все подумали, что под плюс. Значит, я уже достигла какого-то профессионализма, профессиональной вершины своих вокальных навыков, я могу петь, танцевать и прыгать по сцене так, что никто не услышит, что я работаю в минус», — подытожила TAYANNA.

Группа The Erised пела под номером 3. Артисты изменили не только свои костюмы, но и само выступление. В частности, оно стало более энергичным и зажигательным. Новым элементом шоу были перья, которые падали на артистов в конце выступления. Однако изменения не зацепили судей, от них они получили 2 балла, от зрителей — 1. Но музыканты все же держались достойно и не подали вида, что их затронули эти оценки.

«На самом деле мы собой довольны, мы в очередной раз вышли на сцену, прокайфовали и получили хороший опыт и эфир на СТБ», — сказала солистка группы Соня Сухорукова.

LAUD пел четвертым. По его словам, он решил ничего не дорабатывать в своем выступлении, кроме улыбки и взгляда мачо. Судя по всему, судьи ждали большего от певца. Они хоть и оценили его сильный голос и тембр, однако отметили, что для Евровидения этого будет недостаточно.

«У каждого из судей есть своя позиция, каждый видит свой идеал песни для Евровидения, поэтому каждый комментарий очень ценен. Однако я считаю, что мне все удалось: и в эмоциональном плане, и музыкальном», — отметил артист.

Пятой показала свой номер VILNA. Певица вышла на сцену в костюме, в котором выступала в первом полуфинале, а сопровождали ее те же «духи леса» с огромными рогами. Однако ее выступление не оценили судьи, и, как и в прошлый раз, поставили низкую оценку — 1 балл. Зрители не разделили мнений членов жюри и отдали певице 3 балла. Солистка призналась, что такой результат для нее очень ожидаемый, поэтому она уже успела с ним смириться.

«Судьи нам и в этот раз поставили низкий балл. Их фавориты не изменились», — сказала исполнительница.

Шестым вышел на сцену MELOVIN. Он сам поставил свой номер с горящей лестницей, на которой певец сидел за роялем и играл на клавишах. Больше всего его номер зацепил Андрея Данилко. По его мнению, MELOVIN будет интересным для европейской публики и очень достойно представит Украину. Похоже, публике также пришлось по душе выступление певца, и именно это и привело MELOVIN к победе. «Когда ты ходишь на разные кастинги, на проекты и тебя не пропускают, но ты не сдаешься и вырабатываешь в себе целеустремленность и учишься ставить себя в позицию победителя, тогда жизнь поворачивается к тебе другой стороной и ты оказываешься не под лестницей, а на ней», — сказал о своей победе в Нацотбора певец.

Напомним, что ранее стала известна дата проведения Евровидения-2018. Два полуфинала и гранд-финал пройдут 8, 10 и 12 мая соответственно. Благодаря прошлогодней победе Сальвадора Собрала конкурс состоится в столице его родины Португалии — Лиссабоне.

Все песни участников второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018

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