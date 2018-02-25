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Телеканал СТБ / Євробачення 2018: MELOVIN пообіцяв повернутися з перемогою з Португалії

Євробачення 2018: MELOVIN пообіцяв повернутися з перемогою з Португалії

Телеканал СТБ

Вчора, 24 лютого 2018 року відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2018, переможцем якого став MELOVIN. Уже в травні артист з піснею «Under the ladder» представить Україну на конкурсі в Лісабоні. Як учасник відреагував на перемогу – в матеріалі.

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Загадковий, рішучий і впевнений у власних силах, він повернувся, щоб взяти реванш, – і переміг. Виступ MELOVIN в фіналі Нацвідбору високо оцінили і українці, і члени журі. Набрані за підсумками конкурсу 11 балів (5 – від суддів, 6 – від глядачів) принесли виконавцеві перемогу та право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи.

Після оголошення результатів голосування артист не міг стримати емоцій:

«Я до сих пір не розумію, що відбувається. Я цього не очікував. Україна – величезне спасибі за довіру. Дякую за те, що повірили в мене і я маю можливість бути з такою командою фанів. Дякую журі за те, що у мене був шанс виступати перед вами. Україна – я вас не підведу. Я обіцяю привезти перемогу!».

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«Under The Ladder» – пісня про поразки, які в результаті ведуть до успіху. На своєму прикладі MELOVIN показав, що головне – не опускати руки та рухатися до поставленої мети.

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«Тепер залишилося купити валізи (посміхається – Прим. ред.)». Коли ти ходиш на різні шоу і тебе не пропускають… дуже складно не впадати у відчай. Люди часто ставлять себе на позицію жертви, а потрібно хоч на секунду зрозуміти що ти переможець і тоді життя повернеться іншою стороною і ти опинишся не під сходами а на них», – поділився MELOVIN.

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Член журі Нацвідбору Євген Філатов також прокоментував підсумки голосування:

«Дуже крута пісня, приспів запам`ятовується. Я бажаю, щоб з Лісабона ви повернулися з перемогою. У свою чергу хочу сказати, що цей артист, як ніхто інший гідний представляти Україну на телебаченні. MELOVIN з’явився саме на талант шоу, а тому, на Євробаченні-2018 він буде відчувати себе впевнено»

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MELOVIN, який вдруге отримав найвищі оцінки від глядачів розповів, що ніколи не займався самопіаром. За його словами між ним і його фанами відбувається так зване чудо, яке сам артист назвав «Дивом любові».

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«Коли у мене запитують, чому так відбувається, я відповідаю – це любов. Адже коли ти любиш людину, то готовий заради неї на все, – поділився переможець Нацвідбору.

Дивіться, як виступив переможець відбору на Євробачення-2018 в Україні!

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