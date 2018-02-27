За підсумками Нацвідбору на Євробачення-2018, нашу країну в Лісабоні представить переможець «Х-Фактор»-6 – MELOVIN. На міжнародному пісенному конкурсі виступить ще один переможець Х – Севак Ханагян. Артист став фаворитом вірменського національного проекту «До Євробачення».

Переможець «Х-Фактор»-7 Севак Ханагян представить Вірменію на Євробаченні-2018 з піснею «Qami» («Вітер»). Він отримав найвищий бал і від журі, і від глядачів під час вірменського Національного відбору. Як зізнався сам Севак, він брав участь у відборі тільки заради перемоги.

Таким чином, вперше за всю історію Євробачення на конкурсі виступлять два переможці українського шоу «Х-Фактор».

Редакція stb.ua вітає Севака Ханагяна і бажає йому гідно представити свою країну. До слова, творчість Севака встигли полюбити і мільйони українців, а його виступ на кастингу «Х-Фактор»-7 набрав рекордну кількість переглядів на популярному відеохостингу YouTube. Зараз цифра переглядів досягає 15 мільйонів.

Давайте згадаємо найкращі номери Севака Ханагяна на «Х-Фактор»-7 разом просто зараз!