По итогам Нацотбора на Евровидение-2018, нашу страну в Лиссабоне представит победитель «Х-Фактор»-6 — MELOVIN. На международном песенном конкурсе выступит еще один победитель Х — Севак Ханагян. Артист стал фаворитом армянского национального проекта «К Евровидению».

Победитель «Х-Фактор»-7 Севак Ханагян представит Армению на Евровидении-2018 с песней «Qami» («Ветер»). Он получил высший бал и от жюри, и от зрителей во время армянского Национального отбора. Как признался сам Севак, он участвовал в отборе только ради победы.

Таким образом, впервые за всю историю Евровидения на конкурсе выступят два победителя украинского шоу «Х-Фактор».

Редакция stb.ua поздравляет Севака Ханагяна и желает ему достойно представить свою страну. К слову, творчество Севака успели полюбить и миллионы украинцев, а его выступление на кастинге «Х-Фактор»-7 набрало рекордное количество просмотров на популярном видеохостинге YouTube. Сейчас цифра просмотров достигает 15 миллионов.

Давайте вспомним лучшие номера Севака Ханагяна на «Х-Фактор»-7 вместе прямо сейчас!