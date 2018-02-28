Антон Савлепов: Севак должен оказаться в тройке на Евровидении-2018

Недавно мы поделились новостью, что победитель «Х-Фактор»-7 Севак Ханагян представит Армению на Евровидении-2018. Его наставник на шоу Антон Савлепов признался stb.ua, что гордится подопечным, а также объяснил, почему Севак достоин войти в тройку лидеров на международном песенном конкурсе.

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Антон, Ваш подопечный на «Х-Фактор»-7 Севак Ханагян стал представителем Армении на Евровидении-2018. Успели поздравить его?

Я чрезвычайно рад за Севу и горжусь им! Он взял новую высоту и одержал ещё одну победу, с чем я его и поздравил на своей странице в Instagram. Нашёл наш с ним совместный снимок на «Х-Фактор», когда стало известно, что Сева проходит в финал. Как мы знаем, в финале он победил. Возможно, удача окажется на его стороне и в финале Евровидения-2018 в Лиссабоне.

Он советовался с Вами насчет своего творчества после участия на шоу?

Время от времени мы созваниваемся, он делится своими планами и рассказывает о своих предпочтениях в музыке. Я вижу, что Сева хорошо понимает, как он должен звучать и что ему следует исполнять. Он уверен в себе, и это чувствуется даже на расстоянии. Несмотря на это, я всегда готов оказать ему любую поддержку, которая от меня понадобится.

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Как Вы думаете, станет ли песня Севака европейским хитом?

«Понравится ли его песня зрителю конкурса Евровидение-2018?» – вот правильный вопрос. Я уверен, шанс есть и он весьма велик. Раньше, на мой скромный взгляд, Евровидение выглядело как политико-ЛГБТ-фрик-шоу, но в последнее время эта тенденция утратила свою актуальность, и на первые позиции выходят неоспоримо одарённые артисты. Сева именно такой! Своим голосом он может просто снести зрителей в зале.

Какое место прогнозируете Севе на Евровидении-2018?

Думаю, рекорд своей страны на Евровидении он точно должен побить и оказаться в первой тройке.

Вы любите смотреть Евровидение?

Я смотрел Евровидение в детстве с родителями, ещё до того как этот конкурс стал популярен в Украине. Мне нравилось наблюдать за масштабным европейским шоу в прямом эфире и традиционно болеть за Швецию (обычно у них были самые выразительные номера). Сейчас я не большой фанат Евровидения и смотрю его для того, чтобы быть в теме и поддержать разговор в различных тематических ток-шоу. Но, признаюсь честно, конкурс в прошлом году мне очень запомнился.

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