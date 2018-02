Антон Савлепов: Севак должен оказаться в тройке на Евровидении-2018

Поздравляю тебя, Победитель! Ты взял новую высоту, и я горжусь тобой, дорогой @sevak_khanagyan Твой голос – особенный дар. Теперь я точно знаю, за кого стану “болеть” на “Eurovision 2018″ #антонагонь #антонсавлепов #евровидение2018 #севакханагян #севакпобедитель

A post shared by АНТОН САВЛЕПОВ (@anton_savlepov) on Feb 26, 2018 at 7:29am PST