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Телеканал СТБ / Антон Савлепов: Севак повинен опинитися у трійці на Євробаченні-2018

Антон Савлепов: Севак повинен опинитися у трійці на Євробаченні-2018

Телеканал СТБ

Нещодавно ми поділилися новиною, що переможець «Х-Фактор»-7 Севак Ханагян представить Вірменію на Євробаченні-2018. Його наставник на шоу Антон Савлепов зізнався stb.ua, що пишається підопічним, а також пояснив, чому Севак гідний увійти до трійки лідерів на міжнародному пісенному конкурсі.

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Антоне, Ваш підопічний на «Х-Фактор»-7 Севак Ханагян став представником Вірменії на Євробаченні-2018. Встигли привітати його?

Я надзвичайно радий за Севу і пишаюся ним! Він взяв нову висоту і здобув ще одну перемогу, з чим я його і привітав на своїй сторінці в Instagram. Знайшов наш з ним спільний знімок на «Х-Фактор», коли стало відомо, що Сева проходить у фінал. Як ми знаємо, у фіналі він переміг. Можливо, удача виявиться на його стороні й у фіналі Євробачення-2018 в Лісабоні.

Він радився з Вами щодо своєї творчості після участі на шоу?

Час від часу ми зідзвонюємося, він ділиться своїми планами і розповідає про свої уподобання в музиці. Я бачу, що Сева добре розуміє, як він повинен звучати і що йому слід виконувати. Він упевнений в собі, і це відчувається навіть на відстані. Незважаючи на це, я завжди готовий надати йому будь-яку підтримку, яка від мене знадобиться.

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Як Ви думаєте, чи стане пісня Севака європейським хітом?

«Чи сподобається його пісня глядачеві конкурсу Євробачення-2018?» ось правильне питання. Я впевнений, шанс є і він дуже великий. Раніше, на мій скромний погляд, Євробачення виглядало як політико-ЛГБТ-фрик-шоу, але останнім часом ця тенденція втратила свою актуальність, і на перші позиції виходять незаперечно обдаровані артисти. Сева саме такий! Своїм голосом він може просто знести глядачів у залі.

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Яке місце прогнозуєте Севі на Євробаченні-2018?

Думаю, рекорд своєї країни на Євробаченні він точно повинен побити і опинитися у першій трійці.

Ви любите дивитися Євробачення?

Я дивився Євробачення в дитинстві з батьками, ще до того як цей конкурс став популярний в Україні. Мені подобалося спостерігати за масштабним європейським шоу в прямому ефірі і традиційно вболівати за Швецію (зазвичай у них були найвиразніші номери). Зараз я не великий фанат Євробачення і дивлюся його для того, щоб бути в темі та підтримати розмову в різних тематичних ток-шоу. Але, зізнаюся чесно, конкурс минулого року мені дуже запам’ятався.

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