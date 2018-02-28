Проект VILNA дійшов до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2018 з піснею «Forest Song». Виконавиця прокоментувала свою участь у пісенному конкурсі та розповіла, що думає про перемогу MELOVIN‘a.

VILNA стала фіналісткою Нацвідбору на Євробачення-2018, отримавши найвищий бал – 9. У фіналі проект VILNA отримав від глядачів 3 бали із 6 можливих, що склало 23 192 голоси, або 12,92% від суми усіх голосів.

Любов шанувальників оцінив і суддя конкурсу Андрій Данилко. «Я хочу Вас привітати з такою зацікавленістю і любов’ю звичайної публіки. Людей голосувати не змусиш. Я Вам бажаю удачі, у Вас ще все попереду», — зазначив Данилко.

Його колега Євген Філатов зауважив, що Нацвідбір відкриває артистів, і VILNA стала одним із таких відкриттів.

«Зробіть все, аби витиснути максимум із того кредиту довіри, який ви отримали», — додав Філатов.

За словами Дениса Ямбора, продюсера проекту VILNA, на Національному відборі він не відчував змагання і конкуренції.

«В різний час я працював із доброю половиною учасників Національного відбору: на нашій студії ми записали чотири чи п’ять треків для Melovin’a, я працював над «Heroes» – The Erised. Я б залюбки і за Kadnay, і за The Erised надіслав смс, але занадто пізно згадав», — зазначив Ямбор.





Він також подякував команді телеканалу СТБ за блискучу та ефективну роботу.

«Вони змогли перетворити Національний відбір на справжній фестиваль української музики і об’єктивно найкращий за всіма параметрами. В наступному році ми навряд чи будемо брати участь у конкурсі, але є вірогідність, що можемо і змінити своє рішення», — підсумував продюсер VILNA.

Зі слів солістки проекту Ірини Василенко, вона щиро зраділа перемозі MELOVIN’a.

«Між оголошенням оцінок журі та глядачів була перерва на рекламу. Ми сиділи разом. Мел дуже переживав через п’ятірку від суддів і сказав, що привести його до перемоги може тільки диво. Я нагадала йому про диво, яке сталося із VILNA в першому півфіналі», — розповіла співачка.

Дівчина переконана, що навіть якщо поталанило не тобі, треба посміхнутися, щиро привітати переможця та йти далі.

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