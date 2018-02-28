Проект VILNA дошел до финала Нацотбора на Евровидение-2018 с песней «Forest Song». Исполнительница прокомментировала свое участие в песенном конкурсе и рассказала, что думает про победу MELOVIN‘a. Детали – в нашем материале.

VILNA стала финалисткой Нацотбора на Евровидение-2018, получив высший балл — 9. В финале проект VILNA получил от зрителей 3 балла из 6 возможных, что составило 23 192 голоса или 12,92% от суммы всех голосов. Любовь поклонников оценил и судья конкурса Андрей Данилко. «Я хочу Вас поздравить с таким интересом и любовью обычной публики. Людей голосовать не заставишь. Я Вам желаю удачи, у Вас еще все впереди», — отметил Данилко.

Его коллега Евгений Филатов отметил, что Нацотбор открывает артистов, и VILNA стала одним из таких открытий.

«Сделайте все, чтобы выжать максимум из того кредита доверия, который вы получили», — добавил Филатов.

По словам Дениса Ямбора, продюсера проекта VILNA, на Национальном отборе он не чувствовал соревнования и конкуренции.

«В разное время я работал с доброй половиной участников Национального отбора: на нашей студии мы записали четыре или пять треков для Melovin’a, я работал над «Heroes» — The Erised. Я бы с удовольствием и за Kadnay, и за The Erised отправил смс, но слишком поздно вспомнил», — отметил Ямбор.

Он также поблагодарил команду телеканала СТБ за блестящую и эффективную работу.

«Они смогли превратить Национальный отбор в настоящий фестиваль украинской музыки и объективно лучший по всем параметрам. В следующем году мы вряд ли будем участвовать в конкурсе, но есть вероятность, что можем и изменить свое решение», — подытожил продюсер VILNA.

По словам солистки проекта Ирины Василенко, она искренне обрадовалась победе MELOVIN’a.

«Между объявлением оценок жюри и зрителей был перерыв на рекламу. Мы сидели вместе. Мел очень переживал из-за пятерки от судей и сказал, что привести его к победе может только чудо. Я напомнила ему о чуде, которое произошло с VILNA в первом полуфинале», — рассказала певица.

Девушка уверена, что даже если повезло не тебе, надо улыбнуться, искренне поздравить победителя и идти дальше.

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