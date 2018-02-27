24 февраля, состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2018, победителем которого стал MELOVIN. Напомним, что в 2016 году он же стал победителем украинского Х-фактора-6. Уже в мае артист с песней «Under the ladder» представит Украину на конкурсе в Лиссабоне. Как участник отреагировал на победу – в материале. Кстати, Армению на Евровидении-2018 представит Севак Ханагян, который тоже был победителем в украинском Х-факторе, но в 7 сезоне.

Загадочный, решительный и уверенный в собственных силах, он вернулся, чтобы взять реванш, – и победил. Выступление MELOVIN в финале Нацотбора высоко оценили и украинцы, и члены жюри. Набранные по итогам конкурса 11 баллов (5 – от судей, 6 – от зрителей) принесли исполнителю победу и право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе Европы.

После оглашения результатов голосования артист не мог сдержать эмоций:

«Я до сих пор не понимаю, что происходит. Я этого не ожидал. Украина, огромное спасибо за доверие! Спасибо за то, что поверили в меня, и я имею возможность быть с такой командой фанов. Спасибо жюри за то, что у меня был шанс выступать перед вами. Украина, я вас не подведу. Я обещаю привезти победу!»

«Under The Ladder» – песня о поражениях, которые в результате ведут к успеху. На своем примере MELOVIN показал, что главное – не опускать руки и двигаться к поставленной цели.

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«Теперь осталось купить чемоданы (улыбается. – Прим. ред.). Когда ты ходишь на различные шоу и тебя не пропускают… очень сложно не отчаиваться. Люди зачастую ставят себя на позицию жертвы, а нужно хоть на секунду понять, что ты победитель, и тогда жизнь повернется другой стороной и ты окажешься не под лестницей, а на ней», – поделился MELOVIN.

Член жюри Нацотбора Евгений Филатов также прокомментировал итоги голосования:

«Очень крутая песня, запоминающийся припев. Я желаю, чтобы с Лиссабона вы вернулись с победой. В свою очередь хочу сказать, что этот артист, как никто другой, достоин представлять Украину на телевидении. MELOVIN появился именно на талант-шоу, а потому на Евровидении-2018 он будет чувствовать себя уверенно».

MELOVIN, который во второй раз получил наивысшие оценки от зрителей, рассказал, что никогда не занимался самопиаром. По его словам, между ним и его фанами происходит так называемое чудо, которое сам артист назвал «Чудом любви».

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«Когда у меня спрашивают, почему так происходит, я отвечаю: это любовь. Ведь когда ты любишь человека, то готов для него на все», – поделился победитель Нацотбора.

Смотрите, как выступил победитель отбора на Евровидение-2018 в Украине!

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