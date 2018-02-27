24 лютого 2018 року, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2018, переможцем якого став MELOVIN. Нагадаємо, що в 2016 році він же став переможцем українського Х-фактора-6. Уже в травні артист з піснею «Under the ladder» представить Україну на конкурсі в Лісабоні. Як учасник відреагував на перемогу – в матеріалі. До речі, Вірменію на Євробаченні-2018 представить Севак Ханагян, який теж був переможцем в українському Х-факторі, але в 7 сезоні.

Загадковий, рішучий і впевнений у власних силах, він повернувся, щоб взяти реванш, – і переміг. Виступ MELOVIN у фіналі Нацвідбору високо оцінили і українці, і члени журі. Набрані за підсумками конкурсу 11 балів (5 – від суддів, 6 – від глядачів) принесли виконавцеві перемогу та право представляти Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи.

Після оголошення результатів голосування артист не міг стримати емоцій:

«Я досі не розумію, що відбувається. Я цього не очікував. Україно, величезне спасибі за довіру. Дякую за те, що повірили в мене і я маю можливість бути з такою командою фанів. Дякую журі за те, що у мене був шанс виступати перед вами. Україно, я вас не підведу. Я обіцяю привезти перемогу!»

«Under The Ladder» – пісня про поразки, які в результаті ведуть до успіху. На своєму прикладі MELOVIN показав, що головне – не опускати руки та рухатися до поставленої мети.

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«Тепер залишилося купити валізи (посміхається. – Прим. ред.). Коли ти ходиш на різні шоу і тебе не пропускають… дуже складно не впадати у відчай. Люди часто ставлять себе на позицію жертви, а потрібно хоч на секунду зрозуміти, що ти переможець, і тоді життя повернеться іншою стороною і ти опинишся не під сходами, а на них», – поділився MELOVIN.

Член журі Нацвідбору Євген Філатов також прокоментував підсумки голосування:

«Дуже крута пісня, приспів запам`ятовується. Я бажаю, щоб з Лісабона ви повернулися з перемогою. У свою чергу хочу сказати, що цей артист, як ніхто інший, гідний представляти Україну на телебаченні. MELOVIN з’явився саме на талант-шоу, а тому на Євробаченні-2018 він буде відчувати себе впевнено».

MELOVIN, який вдруге отримав найвищі оцінки від глядачів, розповів, що ніколи не займався самопіаром. За його словами, між ним і його фанами відбувається так зване диво, яке сам артист назвав «дивом любові».

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«Коли у мене запитують, чому так відбувається, я відповідаю: це любов. Адже коли ти любиш людину, то готовий заради неї на все», – поділився переможець Нацвідбору.

Дивіться, як виступив переможець відбору на Євробачення-2018 в Україні!

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