На проекте «Україна має талант»-2021 финалистов будет определять экспертное жюри по завершении всех телевизионных кастингов. Но исключением станут те участники, которые получат Золотую кнопку, — они проходят в финал сразу после первого выступления на сцене «Україна має талант».

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021

Наталья Лебердюк и Денис Матросов

Наталья Лебердюк и Денис Матросов получили первую Золотую кнопку уже в 1 выпуске «Україна має талант»-2021. Художники из Киева рисовали картину светом. Они изобразили всю боль Чернобыльской катастрофы и показали зрителям новый вид искусства.

Номер впечатлил не только весь зрительский зал, который аплодировал стоя, но и судейский состав. Но первым нажал Золотую кнопку именно Сергей Притула:

«У вас невероятный талант! Это не только рисование светом на холсте! Вам удалось разбудить в людях что-то глубинное и вытянуть это наружу. Это был сильный номер, и мы не будем с коллегами обсуждать ваш талант, говорить «да» или «нет», потому что вы — в финале!»

Video: Кто прошел в финал «Україна має талант»-2021: имена финалистов (Дополняется) Уже известно, кто прошел в финал шоу Україна має талант 2021. Читайте в материале имена финалистов проекта Україна має талант

Дуэт менталистов Mind2mind

Супруги Марина и Джеймс ― дуэт Mind2mind. Она ― украинка из Днепра, он ― британец. А встретились они в рейсе и теперь живут в Дубае. Во всем мире Марину и Джеймса знают как пару менталистов. Ментализм ― это вид искусства, в котором артисты на публике осуществляют психологические эксперименты с элементами телепатии, ясновидения, телекинеза, а также гипноза.

Марина и Джеймс ежегодно выступают на Формуле-1 в Дубае, были участниками «Британия имеет талант». Они объездили полмира, но в Украину приехали со своим талантом впервые. Для перформанса менталистов на сцене «Україна має талант» судьи извлекли совершенно случайные вещи из своих карманов и сумок, чтобы Марина попыталась угадать вещь и описать ее. А Сергей Притула настолько вошел в кураж, что даже дал прочесть номер своей карточки…

«Знаете, я просто в ступоре, потому что вы для меня люди вообще из другой галактики! Я просто поражена!» ― сказала Ксения Мишина и нажала Золотую кнопку!

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

Video: Кто прошел в финал «Україна має талант»-2021: имена финалистов (Дополняется) Уже известно, кто прошел в финал шоу Україна має талант 2021. Читайте в материале имена финалистов проекта Україна має талант

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