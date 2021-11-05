Верите ли вы в магию? А в экстрасенсов? Можете ли вы представить, что среди нас живут люди, которые читают мысли других, чувствовать желания другого человека и даже… видеть, что находится в его сумке. И для этого им не нужен никакой рентген.

В эту субботу, 6 ноября, в эфире СТБ выйдет 3 выпуск легендарного шоу «Україна має талант»! На проект придет супружеская пара Марина и Джеймс. Она – украинка из Днепра, он – британец. А встретились они в рейсе и теперь вместе живут в Дубай.

Марина: В Дубай я работала в авиалиниях стюардессой. И потом я встретила Джеймса. Мы познакомились в приложении для знакомств – все очень просто. Я всем советую!

Джеймс: Нам посчастливилось встретиться, потому что мы копия друг друга. Мы думаем одинаково, у обоих были неудачные отношения и у нас даже у обоих были тату с именами бывших. На третьем свидании мы пошли в тату-салон, чтобы стереть прошлое. И с того момента мы не расставались.

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Во всем мире Марину и Джеймса знают как пару менталистов. Ментализм – это вид искусства, в котором артисты на публике задействуют психологические эксперименты, навыки телепатии, ясновидения и телекинеза, а также гипноза.

Марина и Джеймс каждый год выступают на Формуле-1 в Дубай, побывали участниками «Британия имеет талант». Они объездили полмира, но в Украину приехали со своим талантом впервые.

Марина: Никогда не выступали перед украинскими людьми, поэтому для меня это очень волнительно. Мне важно, что о нас подумают и как воспримут.

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Для перформанса менталистов на сцене Україна має талант судьи достанут абсолютно случайные вещи со своих карманов и сумок, чтобы Марина попробовала угадать вещь и описать ее. А Сергей Притула настолько войдет в кураж, что даже даст прочесть номер своей карты…

Хотите узнать CVV-код карты Притулы? А выиграть 100 тысяч?

Ведь менталисты обещают: в прошлом нас обвиняли, что мы используем секретные электронные устройства, чтобы общаться между собой. Мы предлагаем сто тысяч каждому, кто это докажет!

Смотрите 3 выпуск «Україна має талант» в эту субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

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