Чи вірите ви в магію? А в екстрасенсів? Чи можете ви уявити, що серед нас живуть люди, які читають думки інших, відчувають бажання іншої людини і навіть… бачать, що знаходиться в її сумці. І для цього їм не потрібний жодний рентген.

Цієї суботи, 6 листопада, в ефірі СТБ вийде 3 випуск легендарного шоу «Україна має талант»! На проект прийде подружжя Марина та Джеймс. Вона – українка з Дніпра, він – британець. А зустрілися вони в рейсі і тепер разом мешкають у Дубаї.

Марина: У Дубай я працювала в авіалініях стюардесою. І потім я зустріла Джеймса. Ми познайомилися у додатку для знайомств – все дуже просто. Я раджу всім!

Джеймс: Нам пощастило зустрітись, бо ми копія один одного. Ми думаємо однаково, в обох були невдалі стосунки і навіть у обох були тату з іменами колишніх. На третьому побаченні ми пішли до тату-салону, щоб стерти минуле. І з того моменту ми не розлучалися.

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У всьому світі Марину та Джеймса знають як пару менталістів. Менталізм – це вид мистецтва, в якому артисти на публіці залучають психологічні експерименти, навички телепатії, ясновидіння та телекінезу, а також гіпнозу.

Марина та Джеймс щороку виступають на Формулі-1 у Дубай, побували учасниками «Британія має талант». Вони об’їздили пів світу, але в Україну приїхали зі своїм талантом уперше.

Марина: Ніколи не виступали перед українськими людьми, тож для мене це дуже хвилююче. Мені важливо, що про нас подумають і як сприймуть.

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Для перформансу менталістів на сцені Україна має талант судді дістануть абсолютно випадкові речі зі своїх кишень та сумок, щоб Марина спробувала вгадати річ та описати її. А Сергій Притула настільки увійде в кураж, що навіть дасть прочитати номер своєї картки…

Бажаєте дізнатися CVV-код картки Притулки? А виграти 100 тисяч?

Адже менталісти обіцяють: у минулому нас звинувачували, що ми використовуємо секретні електронні пристрої, щоби спілкуватися між собою. Ми пропонуємо сто тисяч кожному, хто це доведе!

Дивіться 3 випуск «Україна має талант» цієї суботи о 19:00 на телеканалі СТБ!

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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