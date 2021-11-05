6 листопада о 19.00 відбудеться показ третього випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивуватимуть учасники з усього світу! Хто пройде в наступний етап? А хто отримає «так» від усіх суддів шоу?

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021

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Третій день кастингів легендарного талант-шоу «Україна має талант». Учасники дивуватимуть суддів акробатикою, силовими шоу, вокалом та ілюзією. Чи зможуть вони підкорити їх і пройти до наступного відбіркового етапу? І чи буде натиснута друга золота кнопка Ксенії Мішиної чи Євгенія Кота? Дивіться прем’єру «Україна має талант» у суботу о 19:00 на СТБ!

Video: Акробатика і силове шоу: що буде у третьому випуску «Україна має талант» Україна має талант 2021 3 випуск: учасники виступатимуть на відборі. Хто отримає золоту кнопку в 3 випуску Україна має талант 2021 від 06.11.2021, а хто повернеться додому?

Video: Акробатика і силове шоу: що буде у третьому випуску «Україна має талант» Україна має талант 2021 3 випуск: учасники виступатимуть на відборі. Хто отримає золоту кнопку в 3 випуску Україна має талант 2021 від 06.11.2021, а хто повернеться додому?

Video: Акробатика і силове шоу: що буде у третьому випуску «Україна має талант» Україна має талант 2021 3 випуск: учасники виступатимуть на відборі. Хто отримає золоту кнопку в 3 випуску Україна має талант 2021 від 06.11.2021, а хто повернеться додому?

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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