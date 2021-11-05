Акробатика и силовое шоу: что будет в третьем выпуске «Україна має талант»
6 ноября в 19:00 состоится показ третьего выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями будут удивлять участники со всего мира! Кто пройдет в следующий этап? А кто получит «да» от всех судей шоу?
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Третий день кастингов легендарного талант-шоу «Україна має талант». Участники будут удивлять судей акробатикой, силовыми шоу, вокалом и иллюзией. Смогут ли они их покорить и пройти в следующий отборочный этап? И будет ли нажата вторая золотая кнопка Ксении Мишиной или Евгения Кота? Смотрите премьеру третьего выпуска «Україна має талант» в субботу в 19:00 на СТБ!
Video: Акробатика и силовое шоу: что будет в третьем выпуске «Україна має талант»
Video: Акробатика и силовое шоу: что будет в третьем выпуске «Україна має талант»
Video: Акробатика и силовое шоу: что будет в третьем выпуске «Україна має талант»
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