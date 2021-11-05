Во 2 выпуске легендарного талант-шоу на СТБ «Україна має талант» четвертой приглашенной звездной судьей стала абсолютная чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

Почему, несмотря на опыт судейства в спортивных соревнованиях, роль судьи на талант-шоу далась ей тяжело? И сложились ли у нее отношения с судьями проекта? Лилия рассказала в интервью.

О своих впечатлениях от съемочного дня в роли судьи на «Україна має талант»

Я была в восторге от всего, что происходило на сцене. На нее выходили люди с безусловным талантом. Но несмотря на все удовольствие, которое я получала, за день съемки я была выжата, как лимон. Было ощущение, что я прошла целый марафон сама — так я устала к концу съемочной смены. Судейство — это огромная ответственность и огромная нагрузка, психологическая и физическая. Ты обдумываешь каждое свое слово и оценку, переживаешь за выступления участников и к каждому проявляешь определенные эмоции. Это сильно выматывает.

Хотя это был далеко не первый мой опыт судейства. Я — судья международной категории и знаю, что значит брать ответственность за свои оценки и решения. Но на таком легендарном талант-шоу я была впервые. Это поистине очень интересно, и я получила огромное удовольствие.

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О разнице между судейством на спортивных соревнованиях и талант-шоу

В спортивных соревнованиях у тебя есть четкие прописанные критерии, по которым ты судишь спортсменов. Если человек упал — это грубейшая ошибка. И я четко понимаю, что это отразится на моей оценке. В ситуации с талантами других людей все очень индивидуально. Легче всего мне давалось оценивать акробатов и гимнастов — это моя парафия. Мне было сложно оценивать людей с вокальными данными. Тогда первенство занимали эмоции и ощущения, которые я получила от выступления. Но я восхищалась абсолютно всеми участниками, которые не побоялись рискнуть и выйти на сцену талант-шоу.

«Критиковать всегда легко на диване с попкорном»

Конечно же, чаще участники слышали от меня «да». Я как мама троих детей, когда видела на сцене наши юные дарования, не могла сказать им «нет». Как мама я понимаю, что детям бывает страшно и нелегко работать над собой, не пропускать тренировки, трудиться для успеха — это огромный путь, который требует много усилий. И детям его пройти еще сложнее.

Критиковать всегда очень легко, сидя на диване и заедая это все попкорном. Но потрудиться и выйти на сцену — это уже заслуживает аплодисментов и уважения.

Об отношениях с судьями

С огромной радостью согласилась бы стать судьей еще раз. Это был уникальный опыт. Было тяжело, но я чувствовала себя очень органично в команде судей.

С Сережей Притулой я работала соведущей уже как десять лет назад на одном из шоу на Новом канале. У нас очень дружеские и теплые отношения с тех пор на протяжении многих лет. С Женей Котом и Ксенией Мишиной мы познакомились уже на съемочной площадке. Но между нами было абсолютное взаимопонимание и крутое взаимодействие. Мне было комфортно — это немаловажно. И для меня было честью поработать с этими людьми, профессионалами своего дела.

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О своих фаворитах на кастинге

Мне запомнилась девочка-балерина Алиса. Это было так трогательно, что я не могла сдержать слез. Ася Коваленко, ее хореограф-постановщик, ставила мне когда-то номер для первой «Золотой Лилии» в Донецке. На меня произвел впечатление парень Артем, который пел оперную композицию из фильма «Пятый элемент». И третий номер в моих фаворитах — воздушный акробат Денис, который прилетел к нам на шоу из Германии, где временно работает. Номер был настолько продуманный и профессионально поставленный!

Глядя на наших участников, не перестаю восхищаться возможностями человеческого тела. Мы действительно многогранны, и наши таланты безграничны. Вот эти три номера вызвали во мне больше всего ярких эмоций и запомнились мне и после съемок.

«Я избалована различными шоу»

Вы увидите номера, которые не оставят равнодушными. Вы увидите смелость участников, которая вызывает восхищение. Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Я избалована различными шоу. Я была в китайском цирке, в Америке я пересмотрела очень много шоу Цирка дю Солей, цирковые шоу Риндлер Бразерз, смотрела шоу на Таити, в шоу «Золотая Лилия» мы также приглашали лучших артистов. Несмотря на это, «Україна має талант» получилось сделать таким, чтобы оно не было похоже ни на одно из вышеупомянутых шоу.

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