У 2 випуску легендарного талант-шоу на СТБ «Україна має талант» четвертою запрошеною зірковою суддею стала абсолютна чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва.

Чому, незважаючи на досвід суддівства у спортивних змаганнях, роль судді на талант-шоу далася їй важко? І чи склалися в неї стосунки із суддями проєкту? Лілія розповіла в інтерв’ю.

Про свої враження від знімального дня в ролі судді на «Україна має талант»

Я була в захваті від усього, що відбувалося на сцені. На неї виходили люди з безперечним талантом. Та незважаючи на все задоволення, яке отримувала, за день знімань я була вичавлена, як лимон. Було відчуття, що я пройшла цілий марафон сама — так я втомилася до кінця знімальної зміни. Суддівство — це величезна відповідальність та величезне навантаження, психологічне та фізичне. Ти обмірковуєш кожне своє слово та оцінку, переживаєш за виступи учасників і до кожного проявляєш певні емоції. Це сильно вимотує.

Хоча це був далеко не перший мій досвід суддівства. Я — суддя міжнародної категорії і знаю, що означає брати відповідальність за свої оцінки та рішення. Але на такому легендарному талант-шоу я була вперше. Це воістину дуже цікаво, і я отримала величезне задоволення.

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Про різницю між суддівством на спортивних змаганнях і талант-шоу

У спортивних змаганнях ти маєш чіткі прописані критерії, за якими судиш спортсменів. Якщо людина впала — це груба помилка. І я чітко розумію, що це вплине на мою оцінку. У ситуації з талантами інших людей усе дуже індивідуально. Найлегше мені давалося оцінювати акробатів та гімнастів ― це моя парафія. Мені було складно оцінювати людей з вокальними даними. Тоді першість займали емоції та відчуття, які я отримала від виступу. Але я захоплювалася всіма учасниками, які не побоялися ризикнути і вийти на сцену талант-шоу.

«Критикувати завжди легко на дивані з попкорном»

Звичайно, найчастіше учасники чули від мене «так». Я як мама трьох дітей, коли бачила на сцені наші юні обдаровання, не могла сказати їм «ні». Як мама я розумію, що дітям буває страшно і нелегко працювати над собою, не пропускати тренування, працювати заради успіху — це величезний шлях, який потребує багато зусиль. І дітям його пройти ще складніше.

Критикувати завжди дуже легко, сидячи на дивані та заїдаючи це все попкорном. Але попрацювати і вийти на сцену — це вже заслуговує на оплески та повагу.

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Про стосунки із суддями

З величезною радістю погодилася б стати суддею ще раз. Це був унікальний досвід. Було важко, але я почувалася дуже органічно в команді суддів.

Із Сергієм Притулою я працювала співведучою вже десять років тому на одному із шоу Нового каналу. У нас дуже дружні й теплі стосунки з того часу протягом багатьох років. Із Женею Котом та Ксенією Мішиною ми познайомилися вже на знімальному майданчику. Але між нами було абсолютне порозуміння та крута взаємодія. Мені було комфортно — це дуже важливо. І для мене було за честь працювати із цими людьми, професіоналами своєї справи.

Про своїх фаворитів на кастингу

Мені запам’яталася дівчинка-балерина Аліса. Це було так зворушливо, що я не могла стримати сліз. Ася Коваленко, її хореограф-постановник, ставила мені колись номер для першої «Золотої Лілії» в Донецьку. На мене справив враження хлопець Артем, який співав оперну композицію з фільму «П’ятий елемент». І третій номер у моїх фаворитах — повітряний акробат Денис, який прилетів до нас на шоу з Німеччини, де тимчасово працює. Номер був настільки продуманий та професійно поставлений!

Дивлячись на наших учасників, не перестаю захоплюватися можливостями людського тіла. Ми справді багатогранні, і наші таланти безмежні. Ось ці три номери викликали в мені найбільше яскравих емоцій і запам’яталися мені і після знімань.

«Я розбалувана різними шоу»

Ви побачите номери, які не залишать байдужими. Ви побачите сміливість учасників, яка викликає захоплення. Повірте, я маю з чим порівнювати. Я розбалувана різними шоу. Я була в китайському цирку, в Америці я переглянула дуже багато шоу Цирку дю Солей, циркові шоу Ріндлер Бразерз, дивилася шоу на Таїті, у шоу «Золота Лілія» ми також запрошували найкращих артистів. Незважаючи на це, «Україна має талант» вдалося зробити таким, щоб воно не було схожим на жодне зі згаданих шоу.

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