Смотрите эксклюзивный бэкстейдж 2 выпуска шоу «Україна має талант»-2021 и узнайте, что происходило за кулисами во время эфира! Популярная певица Jerry Heil покажет настоящий эксклюзив и ближе познакомит с участниками второго выпуска «Україна має талант».

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 2 от 30.10.2021



Еженедельно в диджитальном бэкстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil будет показывать все, что происходило за кулисами во время съемок телевизионных кастингов: как участники готовились к выходу на главную талант-сцену страны, как реагировали на комментарии судей и кто из звезд приходил их поддержать. Jerry попытается научиться всему, что увидит на кастинге: на глазах у многомиллионной аудитории ведущая бэкстейджа сядет на шпагат, будет стоять на гвоздях, читать рэп, пробовать повторить фокусы, танцевать фристайл и прочее.

Больше по теме: «Україна має талант»: список прошедших участников от 30.10.2021

Смотрите во 2 выпуске бэкстейджа шоу «Україна має талант»-2021:

Кто самый строгий судья, от одного взгляда которого становится не по себе не только участникам, но и его коллегам?

Чем себя развлекут Jerry Heil, Григорий Решетник и Илья Рыбальченко в перерывах между выступлениями?

И как ведущей удастся утереть нос самой Insta-диве Ким Кардашьян?

Напомним, ведущая бэкстейджа «Україна має талант»-2021 — украинская певица, автор хитов, которые собирают миллионы просмотров на YouTube, финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil. Благодаря таланту и мечте она сумела преодолеть путь от никому не известной исполнительницы каверов до всенародного успеха, поэтому знает, какими словами поддержать участников кастинга «Україна має талант».

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

Больше по теме: Экстремальное силовое шоу и танцы на роликах: что было во втором выпуске шоу «Україна має талант»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.