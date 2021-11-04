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2 выпуск бэкстейджа «Україна має талант»-2021

04.11.2021

Смотрите эксклюзивный бэкстейдж 2 выпуска шоу «Україна має талант»-2021 и узнайте, что происходило за кулисами во время эфира! Популярная певица Jerry Heil покажет настоящий эксклюзив и ближе познакомит с участниками второго выпуска «Україна має талант». 

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 2 от 30.10.2021


Еженедельно в диджитальном бэкстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil будет показывать все, что происходило за кулисами во время съемок телевизионных кастингов: как участники готовились к выходу на главную талант-сцену страны, как реагировали на комментарии судей и кто из звезд приходил их поддержать. Jerry попытается научиться всему, что увидит на кастинге: на глазах у многомиллионной аудитории ведущая бэкстейджа сядет на шпагат, будет стоять на гвоздях, читать рэп, пробовать повторить фокусы, танцевать фристайл и прочее. 

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Смотрите во 2 выпуске бэкстейджа шоу «Україна має талант»-2021:

  • Кто самый строгий судья, от одного взгляда которого становится не по себе не только участникам, но и его коллегам? 
  • Чем себя развлекут Jerry Heil, Григорий Решетник и Илья Рыбальченко в перерывах между выступлениями?
  • И как ведущей удастся утереть нос самой Insta-диве Ким Кардашьян? 

джери хейл

Напомним, ведущая бэкстейджа «Україна має талант»-2021 — украинская певица, автор хитов, которые собирают миллионы просмотров на YouTube, финалистка Национального отбора на Евровидение-2020 Jerry Heil. Благодаря таланту и мечте она сумела преодолеть путь от никому не известной исполнительницы каверов до всенародного успеха, поэтому знает, какими словами поддержать участников кастинга «Україна має талант».

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

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