Дивіться ексклюзивний бекстейдж 2 випуску шоу «Україна має талант»-2021 і дізнайтеся, що відбувалося за лаштунками під час напруженого ефіру! Популярна співачка Jerry Heil покаже справжній ексклюзив і ближче познайомить з учасниками другого випуску «Україна має талант».

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021



Щотижня в диджитальному бекстейдж-шоу «Україна має талант» Jerry Heil показуватиме все, що відбувалося за лаштунками під час знімань телевізійних кастингів: як учасники готувалися до виходу на головну талант-сцену країни, як реагували на коментарі суддів і хто з зірок приходив їх підтримати. Jerry спробує навчитись усіх умінь, які побачить на кастингу: на очах у багатомільйонної аудиторії ведуча бекстейджу сідатиме на шпагат, стоятиме на цвяхах, читатиме реп, намагатиметься повторити фокуси, танцюватиме фристайл та ін.

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Дивіться в 2 випуску бекстейджу шоу «Україна має талант»-2021:

Хто найсуворіший суддя, від одного погляду якого стає не по собі не лише учасникам, а й його колегам?

Чим себе розважать Jerry Heil, Григорій Решетник та Ілля Рибальченко у перервах між виступами?

І як ведучій вдасться втерти носа самій Insta-діві Кім Кардаш’ян?

Нагадаємо, що ведуча бекстейджу – українська співачка, авторка хітів, які збирають мільйони переглядів на YouTube, фіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 Jerry Heil. Завдяки таланту та мрії вона зуміла подолати шлях від нікому не відомої виконавиці каверів до всенародного успіху, тому знає, якими словами підтримати учасників кастингу «Україна має талант».

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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