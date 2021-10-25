Дмитрий Савьяненко ― комик на «Україна має талант»-2021
25.10.2021
23 октября состоялась масштабная премьера лучшего шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Дмитрия Сав’яненко прямо сейчас!
Дмитрий Савьяненко (Савьяно) взял на себя миссию рассмешить судей и зал. Комик исполнил песню о шаурме. «Для меня хитом здесь не пахло. Это непрофессионально, не уровень талант-шоу», ― прокомментировал Женя Кот и нажал красную кнопку.
Video: Дмитрий Савьяненко ― комик на «Україна має талант»-2021
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