23 жовтня відбулася масштабна прем’єра найкращого шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Дмитра Сав’яненка просто зараз!

Дмитро Сав’яненко (Сав’ян) узяв на себе місію розсмішити суддів та зал. Комік виконав пісню про шаурму. «Для мене хітом тут не пахло. Це непрофесійно, не рівень талант-шоу», — прокоментував Женя Кот і натиснув червону кнопку.

Video: Дмитро Сав’яненко — комік на «Україна має талант»-2021 Дмитро Сав’яненко - учасник Україна має талант 2021. Інформація про учасника Україна має талант 2021 комік Дмитро Сав’яненко

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