В каждом из нас живет большая и маленькая мечта. Мечта, которая делает нас победителями и поднимает на пьедесталы. К 30-летию независимости Украины легендарный проект возвращается, чтобы ваша маленькая мечта стала большой гордостью страны. Уже сегодня, 23 октября, в 19:00 смотрите премьеру «Україна має талант»!

Video: Премьера «Україна має талант»: пора осуществлять мечты уже сегодня! К 30-летию независимости Украины легендарный проект Україна має талант 2021 возвращается. Уже сегодня, 23 октября, в 19:00 смотрите премьеру Україна має талант

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Почувствуйте сердцебиение участников, загляните в их глаза, полные надежды, и окунитесь в мир уникальных талантов. Они отчаянные, смелые и откровенные. Они — те, кто начинает свой творческий путь на шоу, и те, кем уже восхищается вся планета. Наконец-то их объединит одна сцена, чтобы вы снова поверили, что Украина имеет талант!

А осуществят мечты те, кто не понаслышке знает, как завоевывать свое место на Олимпе: телевизионный продюсер, самый авторитетный ведущий, прямолинейный и бескомпромиссный Сергей Притула, актриса, которая не боится быть настоящей, звезда сериала с мировым успехом «Крепостная» и первая украинская Холостячка — Ксения Мишина и топовый режиссер-постановщик, победитель многочисленных танцевальных проектов и солист первых в Украине 3D-шоу Евгений Кот.

Пора осуществлять мечты! Не пропустите 23 октября в 19:00 возвращение «Україна має талант»!

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