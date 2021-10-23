У кожному з нас живе велика і маленька мрія. Мрія, яка робить нас переможцями і піднімає на п’єдестали. До 30-річчя незалежності України легендарний проєкт повертається, щоб ваша маленька мрія стала великою гордістю країни. Уже сьогодні, 23 жовтня, о 19:00 дивіться прем’єру «Україна має талант»!

Video: Прем’єра «Україна має талант»: час здійснювати мрії вже сьогодні! До 30-річчя незалежності України легендарний проєкт Україна має талант 2021 повертається. Уже сьогодні, 23 жовтня, о 19:00 дивіться прем'єру Україна має талант

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Відчуйте серцебиття учасників, зазирніть у їхні очі, сповнені надії, та пориньте у світ унікальних талантів. Вони відчайдушні, сміливі та відверті. Вони — ті, що починають свій творчий шлях із шоу, і ті, ким уже захоплюється вся планета. Нарешті їх об’єднає одна сцена, щоб ви знову повірили, що Україна має талант!

А здійснюватимуть мрії ті, хто з власного досвіду знає, як виборювати своє місце на Олімпі: телевізійний продюсер, найавторитетніший ведучий, прямолінійний та безкомпромісний Сергій Притула, акторка, яка не боїться бути справжньою, зірка серіалу зі світовим успіхом «Кріпосна» та перша українська Холостячка — Ксенія Мішина і топовий режисер-постановник, переможець численних танцювальних проєктів та соліст перших в Україні 3D-шоу Євген Кот.

Час здійснювати мрії! Не пропустіть 23 жовтня о 19:00 повернення «Україна має талант»!

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