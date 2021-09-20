Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супербабуся» випуск 37 від 20.09.2021: Як виховує дітей зразково-показова бабуся Інна?

20.09.2021

20 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 37 випуск проєкту «Супербабуся». Ми познайомимося з усіма учасницями десятого тижня і побуваємо в гостях у зразково-показової бабусі Інни.

Video: «Супербабуся» випуск 37 від 20.09.2021: Як виховує дітей зразково-показова бабуся Інна?

У 37 випуску проекту Супербабуся ми побачимо героїнь 10 тижню. А після цього до себе на інспекцію учасниць Супербабусі запросить зразково-показова бабуся Інна.

Більше на тему: Зразково-показова бабуся, епатажна бабуся, олдскульна бабуся і поступлива бабуся учасниці десятого тижня «Супербабусі»

Інна вважає себе супербабусею, тому що в неї зразкова сім’я: вони з чоловіком займаються спортом, сім’я доньки живе окремо, але бабуся регулярно бачиться з онукою і бере участь у її розвитку.

Чоловік Інни займається забезпеченням сім’ї, а вона сама ― дрібна підприємиця. Героїня наголошує, що робить усе для чоловіка, не хоче, щоб він злився, і рішення вони ухвалюють разом. На її думку, жінка все повинна робити для любові в сім’ї.

У 37 випуску реаліті «Супербабуся» від 20.09.2021 ми дізнаємося:

  • Чи справді героїня є прикладом для доньки і внучки?
  • Як склалися її зразково-показові стосунки з чоловіком?
  • На які жертви йде Інна заради розкішного життя?
  • Що розповіли члени її сім’ї про своє життя і життя супербабусі?
  • Яку таємницю героїня приховала від своїх суперниць?

Більше на тему: Відома дата прем’єри четвертого сезону реаліті «Супермама» на СТБ

Дивіться нові випуски реаліті «Супербабуся» з понеділка по четвер о 19:00 на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send