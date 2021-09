«Супербабуся» випуск 37 від 20.09.2021: Як виховує дітей зразково-показова бабуся Інна?

20 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 37 випуск проєкту «Супербабуся». Ми познайомимося з усіма учасницями десятого тижня і побуваємо в гостях у зразково-показової бабусі Інни.

Інна вважає себе супербабусею, тому що в неї зразкова сім’я: вони з чоловіком займаються спортом, сім’я доньки живе окремо, але бабуся регулярно бачиться з онукою і бере участь у її розвитку.

Чоловік Інни займається забезпеченням сім’ї, а вона сама ― дрібна підприємиця. Героїня наголошує, що робить усе для чоловіка, не хоче, щоб він злився, і рішення вони ухвалюють разом. На її думку, жінка все повинна робити для любові в сім’ї.

