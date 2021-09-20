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«Супербабушка» выпуск 37 от 20.09.2021: Как воспитывает детей образцово-показательная бабушка Инна?

20.09.2021

20 сентября в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 37 выпуск проекта «Супербабушка». Мы познакомимся со всеми участницами десятой недели и отправимся в гости к образцово-показательной бабушке Инне. 

Video: «Супербабушка» выпуск 37 от 20.09.2021: Как воспитывает детей образцово-показательная бабушка Инна?

В 37 выпуске проекта Супербабушка мы увидим героинь 10 недели. А после к себе на инспекцию участниц Супербабушки пригласит образцово-показательная бабушка Инна.

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Инна считает себя супербабушкой, потому что у нее образцовая семья: они с мужем занимаются спортом, семья дочери живет отдельно, но бабушка регулярно видится с внучкой и участвует в ее развитии.

Муж Инны занимается обеспечением семьи, а она сама ― мелкий предприниматель. Героиня подчеркивает, что делает все для мужа, не хочет, чтобы он злился, и принимают решения они вместе. По ее мнению, женщина все должна делать для любви в семье.

В 37 выпуске реалити «Супербабушка» от 20.09.2021 мы узнаем: 

  • Действительно ли героиня является примером для дочки и внучки?
  • Как сложились ее образцово-показательные отношения с мужем?
  • На какие жертвы идет Инна ради роскошной жизни?
  • Что рассказали члены семьи Инны об их жизни и своей супербабушке?
  • Какую тайну героиня скрыла от своих соперниц?

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Смотрите новые выпуски реалити «Супербабушка» с понедельника по четверг в 19:00 на СТБ!

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