«Супербабушка» выпуск 37 от 20.09.2021: Как воспитывает детей образцово-показательная бабушка Инна?
20 сентября в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 37 выпуск проекта «Супербабушка». Мы познакомимся со всеми участницами десятой недели и отправимся в гости к образцово-показательной бабушке Инне.
Video: «Супербабушка» выпуск 37 от 20.09.2021: Как воспитывает детей образцово-показательная бабушка Инна?
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Инна считает себя супербабушкой, потому что у нее образцовая семья: они с мужем занимаются спортом, семья дочери живет отдельно, но бабушка регулярно видится с внучкой и участвует в ее развитии.
Муж Инны занимается обеспечением семьи, а она сама ― мелкий предприниматель. Героиня подчеркивает, что делает все для мужа, не хочет, чтобы он злился, и принимают решения они вместе. По ее мнению, женщина все должна делать для любви в семье.
В 37 выпуске реалити «Супербабушка» от 20.09.2021 мы узнаем:
- Действительно ли героиня является примером для дочки и внучки?
- Как сложились ее образцово-показательные отношения с мужем?
- На какие жертвы идет Инна ради роскошной жизни?
- Что рассказали члены семьи Инны об их жизни и своей супербабушке?
- Какую тайну героиня скрыла от своих соперниц?
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