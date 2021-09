Сьогодні, 1 вересня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 27 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці оцінили методи виховання ділової бабусі Альони. Жінка стала для своєї онучки Соні найближчою подругою, адже поки її дочка працює в Мексиці, вона взяла на себе обов’язки з виховання дівчинки. Та чи вистачає онучці маминого тепла?

Ділова бабуся Альона все життя була амбітною жінкою, 20 років пропрацювала в страховій компанії і приблизно 10 років була її керівницею. Також героїня виростила двох дітей, а нині виховує двох онуків. Ба більше, вона живе зі старшою онучкою, мама якої працює в Мексиці. Альона не тільки є близькою другою для дівчинки, а й прищеплює їй інтелігентність і порядність.

Альона зустріла конкуренток вдома, але не всі учасниці оцінили дизайн квартири ділової бабусі. Так, Миколаївні здалося, що вона незатишна, без душі. Так само скептично бабуся-господиня оцінила й професійні досягнення Альони. На її думку, вона ― кар’єристка, яка завжди йшла по головах. До того ж Миколаївна звинуватила конкурентку в нещирості і зарозумілості.

Щоб відвернути суперниць від цієї теми, Олена розповіла, що зараз увесь свій вільний час присвячує онучці. Так вийшло, що її дочка вже сім років живе і працює в Мексиці. Ділова бабуся зізналася, що їй було дуже складно відпустити доньку так далеко, але вона не могла суперечити їй, адже там для молодої жінки відкривалися чудові перспективи. Однак суперниці вважають, що дочка Олени просто не захотіла брати на себе відповідальність і покинула Соню. До того ж учасниць здивував той факт, що мама досі не забрала її до себе. Проте Альона різко відреагувала на нападки. Вона вважає, що зробила все можливе для того, щоб онучка спокійно пережила розлуку з мамою, навіть якось давала їй свої груди, коли та сумувала за мамою.

У розмові з Сонею учасниці з’ясували, що в неї з бабусею прекрасні взаємини. Дівчинка їм сподобалася. Вона займається танцями, знімає тіктоки. Правда, з навчанням у Соні не завжди все виходить. Суперниці порадили Альоні приділяти більше часу урокам і звернути особливу увагу на зовнішній вигляд Соні. На думку бабусь, дівчинка вдягається трохи відверто.

Щоб перевірити, чи зберігся тісний зв’язок у Соні з мамою, учасниці вирішили поговорити по відеозв’язку з Аліною. Жінка розповіла, що поки не може забрати дочку до себе, адже вважає, що в Мексиці їй буде не так добре, як вдома з бабусею. До того ж Аліна зізналася, що спочатку її переїзд був вимушений ― з’явилося багато боргів. Але деталей не розповіла. Однак абсолютно всі суперниці впевнені, що Аліна ― зозуля, яка залишила дочку мамі і зараз просто насолоджується життям.

А чому син ділової бабусі не бачить нічого поганого в тому, що його племінниця зростає без мами? І які поради Альона почує від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 27 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

