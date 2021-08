Сьогодні, 31 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 26 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці оцінили методи виховання бабусі-господині Миколаївни. Жінка живе в селі і дуже багато працює. До праці вона також привчає своїх дітей та онуків. Та чи є в житті Миколаївни та її великої родини ще щось окрім роботи?

Бабуся-господиня Людмила Миколаївна живе в селі, багато часу приділяє роботі в городі, консервації та іншим заготівлям. Та головне багатство Людмили ― велика родина! Учасниця виховала трьох дітей, а також є бабусею для семи онуків. Чи вдається зберігати близькість у такій великій родині?

Миколаївна зустріла конкуренток у прекрасному настрої і відразу ж вирішила продемонструвати одне зі своїх хобі ― виноробство. Вона запропонувала учасницям скуштувати декілька сортів вина і міцніших напоїв. А відтак похвалилася ще одним хобі ― величезною кількістю консервації. Миколаївна зізналася, що кайфує від роботи і від заготовок. Однак суперниці вважають, що нині вже не обов’язково так багато працювати. Краще полежати в гамаку і відпочити, а все необхідне можна купити в магазині. Проте бабуся-господиня сказала, що в неї велика родина і діти з онуками постійно допомагають по господарству. Тож у неї вистачає часу на відпочинок. Хоча, на думку учасниць, робота на городі не може бути цікава дітям.

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 25 від 30.08.2021: Невже бабуся-генерал контролює кожен крок своїх дорослих онуків?

Щоб продемонструвати суперницям, що її онуки не знавантажені роботою, героїня познайомила їх. Однак малеча здалася учасницям невихованою. Діти шуміли, гралися, стріляли з іграшкових пістолетів, заважаючи дорослим розмовляти. Проте Миколаївна зізналася, що дозволяє дітям бавитися. Вона не бачить у такій поведінці нічого поганого. Хоча конкурентки вирішили, що бабуся зовсім не приділяє уваги онукам. Натомість вона постійно працює.

А ось у розмові зі старшими онуками учасниці з’ясували, що їм не подобається працювати на городі. Їм більше до душі міське життя. А онучка Кароліна зі сльозами на очах зізналася, що давно мріє займатися моделюванням одягу, але боїться, що в неї нічого не вийде. Дівчина розповіла, що батько не вірив у її успіх і казав, що доля дочки ― працювати на городі з сапою. Цю проблему вона навіть пропрацьовувала з психологом.

Більше ан тему: «Супербабуся»: Бабуся-генерал, бабуся-господиня, ділова бабуся і безтурботна бабуся — учасниці сьомого тижня проєкту

У відвертій розмові з учасницями Миколаївна розповіла, що 35 років пропрацювала вихователькою в інтернаті і діти з цього закладу часто приходили до неї додому, а вона намагалася ставитися до них, як до рідних. Учасниці захопилися такою позицією бабусі-господині, проте їм також здалося, що вона багато часу приділяла прийомним дітям, в той час як її рідні доньки залишилися обділеними. Так, старша дочка Миколаївни ― Тетяна ― часто займалася з молодшими сестричками.

Чи правда, що Миколаївна була двічі заміжня за злочинцями? А також які поради вона почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 26 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.